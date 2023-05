Los alumnos de FP que trabajan antes de finalizar el ciclo se duplican en 8 años

Según el Observatorio de Formación Profesional, alrededor de una de cada tres ofertas de empleo en Galicia requieren específicamente disponer de una titulación de grado medio o de grado superior. Sin embargo, en algunos casos los estudiantes de ciclos formativos no tienen ni que esperar a finalizar su período en el centro educativo para hallar un trabajo. Si algunos ya compatibilizan estudios con empleo, a otros los requieren las empresas antes de acabar. Eso ocurre, por ejemplo, en ciclos de informática.

Cristina Albés, orientadora del IES de Teis, señala que las empresas piden de forma “constante” programadores al instituto y que las titulaciones vinculadas con informática están “muy solicitadas” y eso provoca incluso que algún alumno se inserte y se plantee si completar los estudios. Por otro lado, las empresas de las energías verdes ya advierten ahora de que prevén un bum de necesidad de personal durante los próximos años, como exponían recientemente en el congreso de exhibición de músculo de la FP gallega, FP Innova.

El dato de inserción en el curso en el que se gradúan en los estudios los técnicos y técnicos superiores ha ido en aumento, salvo algunos ejercicios excepcionales, en los últimos ocho años. Las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Educación (provisionales) muestran que en el último contingente cuya inserción se analiza, que es el de la cohorte que se graduó justo en el año de la pandemia, la tasa de afiliación media en el año previo a graduarse alcanzó en la comunidad gallega un 11,8% en el caso de titulados en FP de grado medio y hasta un 14,1% entre los que acabaron una FP superior.

Para ambos tipos de grados es el porcentaje más alto de la serie desde que el Ministerio de Educación publica la encuesta específica de inserción en estos titulados y además implica duplicar en conjunto los porcentajes con los que arranca la serie, en el año 2012, de un 5,7% entre los inscritos en ciclos medios y de un 7% en los superiores.

En números absolutos, ese salto cuantitativo supone pasar en siete años de menos de 800 alumnos que están dados de alta en la Seguridad Social un año antes de finalizar sus estudios a unos 1.600 en 2020. Lo que se mantiene en el tiempo es que la mayoría son alumnos que cursan un grado superior: casi seis de cada diez, alrededor de mil.

Cuando el Observatorio de Formación Profesional Caixabank Dualiza desgrana qué tipo de titulación requieren las empresas que ofrecen empleo, suelen ser los ciclos de grado superior los que sacan ventaja, aunque en el último informe esta es solo de un punto: 16,6% de ofertas para titulados con grado superior y 15,1 por ciento para aquellos con grado medio.

En el caso de FP Básica, el dato, en cambio, es muy bajo, dado que solo el 1,8 por ciento tiene trabajo antes de rematar su formación (frente a un 2,6 por ciento en el conjunto del Estado). El Ministerio de Educación no ofrece el dato de inserción previa a finalizar en el caso de la FP Dual. No obstante, quienes acaban este tipo de FP que combina la formación en el centro educativo con la realizada en la empresa registran mejores resultados en general. Si se tiene en cuenta la tasa de afiliación media a la Seguridad Social solo un año después de acabar este tipo de estudios, en los ciclos de grado medio de carácter dual alcanza ya el 56,3% frente a un 33,6% en los tradicionales. En los ciclos superiores sucede lo mismo: sacan 20 puntos de ventaja, con un 59,8% frente a 39,1 por ciento.

Pese a la elevada inserción de los ciclos formativos que destacan desde la Xunta, un tercio de sus graduados, título en mano, elige seguir estudiando y, si bien un 30% elige una formación del mismo nivel que la que finalizó, la mayoría opta por ir a la universidad. Desde FP superior es posible acceder a los campus e incluso existen pasarelas de convalidación.

La ABAU de FP: 1.900 aspirantes sin título





En su último informe sobre inserción en FP, el Gobierno incide en general en el “impacto” de la consecución de un título en un ciclo, ya que, por ejemplo en el caso de Galicia, entre la inserción previa a graduarse y la registrada un año después hay un salto de más de 24 puntos en ciclos medios y superiores. Las salidas de los ciclos animan a muchos a lograr el título a través de un examen o a pasar por el instituto. Si no tienen la titulación para acceder a las aulas automáticamente deben realizar pruebas de acceso y, en el régimen ordinario, se les reservan un 10% de plazas. Hace una década, esas pruebas para FP superior –cuya parte específica varía por familias y ciclos– eran como otra selectividad, con 9.000 inscritos. Este año, sin embargo, solicitaron participar un total de 819 personas, a las que se suman otras 1.102 que optan a poder entrar por esa vía en un ciclo de grado medio. La significativa caída en este tiempo, explican desde la Consellería de Educación, se debe a que cada vez son más los gallegos que disponen de la titulación precisa para acceder de forma directa lo que va “parejo al descenso del abandono educativo”. Además, según el Observatorio de FP Caixabank Dualiza, uno de cada cuatro gallegos tiene ya estudios de FP. Como ocurre con la ABAU, no todos los que se apuntan se presentan y no todos los que realizan el test lo superan. En las pruebas para cursar FP superior de este año, para las que ya hay calificaciones, de los 819 anotados, entre no presentados y no aptos superan el 80%.