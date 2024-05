“Pedro Sánchez es el líder más importante del socialismo europeo”

Hace cinco años, Nicolás González Casares (Lalín, 1972) dio el salto a la Eurocámara, donde tuvo un papel destacado en las negociaciones relacionadas con la transición energética en un momento postpandémico. Enfermero de profesión, repite como cuota gallega en la candidatura del PSOE en los comicios europeos del 9 de junio. Ocupa el undécimo puesto de la lista.

–¿Contento con repetir como eurodiputado?

–Bastante contento por defender también el trabajo realizado y por las expectativas del que voy a hacer en los próximos años, que va a estar centrado también en cuestiones que ya he llevado, como la transición ecológica y energética, la salud, la pesca y lo vinculado a los asuntos que importan a Galicia, como los transportes y las redes de infraestructuras.

–Imagino que los últimos días ha pensado poco en la lista y mucho en si Pedro Sánchez dimitía.

–Su reflexión nos mantuvo en vilo a todos. Yo estuve en Ferraz pidiendo que se quedara y me llevé una gran alegría cuando hubo ese desenlace, pero comparto con él la reflexión de que la vida pública hay que destensarla y que debemos afrontar todo lo que tiene que ver con bulos y falsedades que nada aportan y solo ensucian . Ya hay ese debate en Europa, porque hay injerencias extranjeras que ya están demostradas.

–¿Es justo someter al Estado a cinco días de incertidumbre para luego no anunciar nada concreto, salvo que no dimite?

–Se concretarán medidas en un tiempo prudencial y yo entiendo ese punto y aparte y comparto totalmente su reflexión. Y menos mal que fueron cinco porque él mismo dijo que hasta el sábado había estado pensando en dimitir. Me alegro de que fuesen cinco y no tres.

–¿Cundió el pánico en el PSOE?

–Yo lo que celebro es que el presidenta siga, que es la mejor noticia que podíamos tener los socialistas.

–¿Y entre la izquierda europea palpó usted tensión ante la decisión de Sánchez?

–Es evidente que en la Unión Europea hay pocos líderes como Pedro, ya no solo en el socialismo, a todos los niveles. En el Partido Socialista Europeo todo el mundo entiende que es el líder más importante que tenemos en este momento. Sí hubo evidente preocupación, y mucho apoyo, incluso de Latinoamérica, como el caso de Lula.

–El liderazgo de Sánchez es claro. ¿Cómo ve el de Besteiro en Galicia después del batacazo de febrero, cuando obtuvieron el peor resultado de la historia?

–El partido sufrió mucho esos resultados electorales, pero está unido y arropando a Besteiro. Tenemos líder para los próximos años, es la persona adecuada . No conozco, ni los socialistas tenemos en mente una persona que no pueda ser José Ramón Gómez Besteiro.

–¿Tenía constancia de una promesa de Ferraz de situar a Gonzalo Caballero, exlíder del PSdeG, como candidato en las europeas en lugar de usted?

–A mí no me consta nada de esto. Yo presenté mi candidatura y no miré si otras personas presentaban la suya o no.

–La lista de la que usted forma parte la encabeza la todavía vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. ¿La ve como futura comisaria de la UE?

–Esa propuesta tiene que hacerla el Gobierno de España, que es quien decide los candidatos a la Comisión Europea, pero lo que es cierto es que Teresa Ribera es alguien que brilla en Bruselas en los ámbitos de la transición energética y la lucha contra el cambio. Hay tres personas que se conocían fundamentalmente de la política española en Bruselas: el presidente del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Ribera, al margen de Josep Borrell, claro.

“Percibo descontento en el campo, pero debemos adaptarnos a la transición ecológica” –¿Fue la excepción ibérica, que permitió reducir la factura de luz y gas, el gran logro de España en la pasada legislatura europea? –Hay muchos logros políticos y este es uno, quizás muy fácil visualizar. Pero no podemos olvidarnos la negociación del Fondo de Recuperación en julio de 2020. En una situación terriblemente complicada, España sacó un buen resultado con un gran fondo y el apoyo a tesis como la posibilidad de una deuda mancomunada a través de la Comisión Europea. Es un logro increíble que parte del PP trató de torpedear. –¿Puede haber otra crisis y volveremos a tener unas facturas energéticas tan disparadas? –Puede haber otra crisis y se pueden disparar los precios, pero ahora disponemos de herramientas diseñadas para atajar de manera rápida y precoz esa posibilidad, aunque cada país es dueño de conformar su mix energético. –Europa impulsa las renovables, pero ¿qué opina usted del parón eólico que sufre Galicia? –Es política autonómica y derivada de una mala planificación. La directiva de renovables en la que he trabajado ahora se transposiciona y ofrece herramientas para mejorar errores que se van a poner en marcha. Hemos establecido la necesidad de la participación pública, es decir, que los proyectos industriales también tienen que fijarse allí donde se genere electricidad renovable. A mí no me gusta lo que está ocurriendo en Galicia porque lastra el desarrollo industrial de nuestro país. –En los últimos meses, ha habido muchas protestas del sector primario contra la UE. ¿Percibe desafección? –Estamos en una época de cambios por los desafíos que conlleva la transición ecológica. El ritmo de los cambios es lo que puede generar tensiones, pero son necesarios. Hay que adaptarse a un nuevo uso del agua o de los elementos usados para mejorar la productividad de las explotaciones. Percibo ese descontento, pero tenemos que adaptarnos.

Suscríbete para seguir leyendo