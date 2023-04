La mitad de los gallegos licenciados hace nueve años cobra menos de 1.500 euros

Dentro de menos de dos meses los estudiantes de segundo curso de Bachillerato se enfrentarán a las pruebas de selectividad y entonces tendrán que tomar una de las decisiones más transcendentes de su vida: qué estudiar en el caso de ir a la universidad. El 80% de los licenciados del curso 2013-14 en Galicia habían conseguido empleo a los tres años, pero casi una década después los sueldos no son los que cabría esperar para un titulado superior. Casi uno de cada cinco cobraba menos de mil euros al mes y un poco más de la mitad, el 51% concretamente, no llegaba a los 1.500 euros de media, según se recoge en la nueva edición de “La universidad española en cifras”, un informe muy detallado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que analiza todo el sistema universitario del país.

El documento también cuenta que mayoritariamente los egresados comienzan su andadura laboral siendo mileuristas. Así sucedió para el 56% de los licenciados en su primer puesto de trabajo, cuyos ingresos netos estaban por debajo de los mil euros.

La situación tardó en revertirse cinco años, pues fue en 2019 ya cuando más de la mitad, el 54%, empezó a cobrar un suelo superior a los 1.500 euros, mientras que un 17,7% seguía todavía por debajo los 1.000.

La posición de Galicia es bastante similar a la media de todo el Estado, que tiene en sus extremos a Extremadura (por abajo) y a Navarra, una comunidad con sueldos altos tradicionalmente, encabezando el ranking.

¿Cuántos universitarios gallegos siguen siendo mileuristas? El informe de la CRUE los cifra en el 17% de los licenciados, a la par que el conjunto del Estado. Subiendo un poco el sueldo, pero por debajo de los 1.500 euros mensuales, estarían ya el 51% de los egresados en el sistema universitario gallego.

A modo de referencia, Extremadura y Navarra se mueven en los extremos. En la primera, los licenciados que perciben menos de 1.500 euros llegan casi al 63%, mientras que en el caso navarro apenas llegan al 36%, lo que evidencia la disparidad de salarios entre las comunidades ricas y las menos desarrolladas de España.

Con salarios altos son pocos los universitarios gallegos escogidos. El 10% percibiría ingresos por encima de los 2.500 euros y solo el 4,5% –uno de cada 20– rebasaría la línea de los 3.000 euros, calcando prácticamente los resultados de la media nacional. Al frente en este caso estaría Madrid, ya que un 7,2% de sus egresados estaría en la parte más alta de las remuneraciones. Y a la cola, de nuevo, figura Extremadura, con solo un 1,7%.

A la CRUE le resulta importante no solo conocer el nivel de inserción laboral y si el trabajo que consiguen los egresados se corresponde, o no, con su nivel de formación, sino también el volumen de los salarios que cobran durante su vida laboral y su relación con lo que cobran las personas con un nivel de formación inferior. Dice que esto es relevante para poder medir la “inversión” que requiere la oferta de un título universitario.

En este sentido sostiene el órgano de gobierno de los rectores que sí, que los licenciados tienen mejores condiciones salariales que los trabajadores con menor formación y que además es una situación equiparable a lo que sucede en el resto del mundo.

Evidentemente, no todas las ramas ofrecen idéntica salida laboral ni los mismos salarios. Los más precarios vienen de las ramas de Artes y Humanidades, donde uno de cada cuatro cobra menos de mil euros y el 63% no llega a los 1.500. Le sigue el sector servicios, donde también más del 60% sigue con sueldos precarios. En Ingeniería es donde mejor se cobra. Apenas un 4%, menos de mil euros, pero aún así casi uno de cada cinco ingenieros cobra menos de 1.500 y la mitad de los licenciados no alcanzan los 2.000 euros de salario. En Negocios, Administración y Derecho, más de lo mismo, la mitad no llega a los 1.500 euros al mes.