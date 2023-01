Sueldos bajos y precio de la vivienda impiden emanciparse a 83.000 jóvenes con trabajo

Tener trabajo no es garantía para que una persona joven se pueda emancipar. De hecho, uno de cada tres gallegos de entre 18 y 34 años que aún vive con sus padres tiene un trabajo remunerado durante todo el año. Esto significa que hay más de 83.000 jóvenes trabajadores que no pueden independizarse porque no les alcanza el sueldo para pagarse un alquiler o acceder a un inmueble en propiedad. Los bajos salarios y el encarecimiento de la vivienda los frenan.

