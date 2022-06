Expertos urgen una estrategia de innovación en FP planificada y coordinada

Así lo señalan tres investigadoras del departamento de Didáctica y organización escolar de las Universidades de Santiago y de A Coruña –Eva M. Barreira, Laura Rego y Raquel Mariño– en un artículo en la revista “Innovación educativa”, de la USC, “A innovación na FP en Galicia: proxectos relevantes e iniciativas con potencial didáctico e de transferencia”. Además de un examen de los ganadores de los premios a la innovación en FP en los años 2019 y 2020, a los que concurrieron 144 propuestas, con un total de 86 galardones, abordan un “análisis crítico” de la situación actual de la innovación en los ciclos en Galicia.

En ese apartado señalan que el modelo de promoción de la innovación en FP en la comunidad, basado, recogen en su estudio, “esencialmente” en tres patas –los premios innovadores a proyectos y varios programas dentro del Plan Eduemprende, por parte de la Xunta, y la línea de ayudas a proyectos innovadores del Ministerio de Educación, por parte del Ejecutivo central– “mantiene una visión poco planificada, coordinada y un tanto reduccionista de los procesos de innovación” en el marco de la FP. Señalan que “no parece existir” una entidad o red de recursos humanos y materiales encargados de esa promoción” y de asesorar, de modo que “se hace recaer toda la responsabilidad” a la hora de innovar en los docentes.

Las autoras echan en falta un “plan estructurado y específico” en el que se determine el papel que la FP debe jugar en los procesos de innovación de las empresas, pymes en particular, y en ese sentido alegan que no se vinculan dichos estudios, por ejemplo, con los objetivos de la Axencia Galega de Innovación. De ahí que urjan a enlazar los procesos de innovación en los centros con la estrategia general de Galicia en materia de I+D+i.

Asimismo, abogan por “abrir” los centros, sobre todo los integrados, “en mayor medida a la formación continua y a la formación para el empleo, así como facilitar –siempre con medios y recursos suficientes– la provisión de ciertos servicios a las empresas desde los propios centros” y por trabajar de cara a la eliminación de estereotipos de los ciclos. Ir hacia tecnologías verdes sería otro horizonte hacia el que alientan a caminar, todo ello auspiciado por un plan de innovación autonómico específico.

Por otro lado, al estudiar cuántas iniciativas concurren por año a los reconocimientos promovidos por la Xunta, que suponen una inyección de financiación a los ganadores –entre las que citan una del CIFP Manuel Antonio, de Vigo, sobre control de calidad en algas para elaborar cosmética natural biosaludable, recibió 73.943 euros– y cuántas se quedan fuera, el artículo apunta que “existen proyectos que, a pesar de ser interesantes, no son dotados con fondos para salir adelante”.

Defienden “revertir las carencias presupuestarias” y repartir los ciclos por el territorio, entre otros criterios, a las necesidades socioeconómicas locales, las demandas del alumnado y las posibilidades de “revitalización” del entorno que la oferta implantada pueda suscitar. Sobre FP Dual dicen que no se trata “solo” de elevar “sustancialmente” las plazas en esa modalidad, sino de “compatibilizarla” con la ordinaria, “priorizando” esta.

Las cuestiones que ponen sobre la mesa las investigadoras tendrán respuesta, al menos en teoría. La Estratexia de FP Galicia 2030, aprobada por la Xunta en febrero y dotada con 900 millones de euros, incluye entre sus ejes la innovación y digitalización, en “un alineamiento estratégico con las políticas de educación y formación de la UE para potenciar la especialización inteligente y la transición verde y digital así como con las diferentes estrategias y planes sectoriales en ámbitos como el desarrollo rural o la industria”, explica Educación. Además, en el Centro Galego de Innovación da FP en Ourense, que abrirá sus puertas este año, se desarrollarán proyectos de innovación de interés para el sistema de FP y las empresas colaboradoras, cuya participación se estimulará.

Dos de cada tres alumnos de un ciclo medio aprueban todo





Ayer se abrió el plazo de matrícula para optar a alguna de las 37.500 plazas ofertadas en todas las modalidades de FP en Galicia para el próximo curso. Por ahora, según datos de la Estratexia de FP 2030, más de 356.000 personas en la comunidad ya tienen un título de FP, uno de cada cuatro gallegos de entre 25 y 64 años. No todos los que se matriculan logran finalizar los estudios en el tiempo previsto y el desempeño varía. Datos difundidos por el Ministerio de Educación muestran cómo uno de cada tres inscritos en Galicia en un ciclo medio y evaluados en cinco o más módulos (se entiende como alumnado matriculado a tiempo completo en el estudio) no los supera todos y lo mismo en uno de cada cuatro casos en los ciclos superiores. En FP Superior, un 5% de los examinados de cinco o más materias no aprueba ninguna y en grados medios, un 7,7%.