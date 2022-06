Apuesta por la FP Dual: Galicia contará a partir de septiembre con un 25% más de plazas y nuevos títulos

Si FP es sinónimo de empleabilidad para la Xunta, los últimos datos relativos a FP Dual del Gobierno gallego elevan la inserción al 97 por ciento. Pero incluso estos jóvenes siguen estudiando, aunque en menor porcentaje que en ciclos no duales. Según el Ministerio de Educación, un 36,2% de quienes acabaron un grado medio de FP Dual en 2019-2020 en Galicia sigue estudiando al año siguiente, frente a un 45,4% en la no Dual. En superior, los porcentajes son 23,4% en Dual y once puntos más en el resto.

A partir de septiembre, los gallegos que quieran optar por una modalidad que combina formación en el centro educativo y trabajo tienen más oportunidades: el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer en A Coruña que su Ejecutivo “refuerza el compromiso” con esta vía con un 20% más de ciclos y un 25% más de vacantes, hasta un total de 1.800. En concreto, 25 nuevos ciclos de los que se estrenarán lo harán en la provincia de Pontevedra y nueve de ellos, en Vigo: en el CIFP Manuel Antonio se implanta el ciclo medio de Elaboración de productos alimentarios y el superior de Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines; en el CIFP Valentín Paz Andrade, los medios de Carpintería y mueble, Instalaciones de producción de calor y Soldadura y calderería; en el IES A Guía se ofertarán el medio de Comercialización de Productos alimentarios y el superior de Gestión de ventas y espacios comerciales; en el IES Politécnico, el medio de Mantenimiento electromecánico, y en el IES Ricardo Mella, el medio de Cuidados auxiliares de enfermería. Pero toda la FP crecerá el próximo curso. La oferta total rozará las 37.600 plazas, 1.700 más que hace un año, y el incremento se notará en todas las opciones: los ciclos ordinarios llegarán a las 26.400 vacantes, con una veintena de incorporaciones; estarán disponibles 4.400 para el régimen modular, de adultos y presencial, y 4.300 para quienes precisen una formación a distancia, casi un 20 por ciento más debido al auge de la demanda en los últimos años. Además, los cursos de especialización, los conocidos como másteres de FP, van a más y rozarán las 700 plazas, con nueve titulaciones a estrenar, como puede ser Materiales compuestos en la industria aeroespacial.