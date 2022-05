Un tercio de las personas con discapacidad no reciben ayuda sanitaria o social pese a precisarla

Casi 81.000 gallegos con discapacidad no reciben ningún tipo de ayuda sanitaria o de los servicios sociales pese a necesitarla. Son un tercio de las personas que sufren algún tipo de limitación en Galicia. La causa más habitual son las listas de espera, que frenan el acceso a estos apoyos.

De esta manera, el peso de los cuidados recae en el entorno familiar. Casi la mitad de ellos es asistido en su casa por otro miembro del hogar. Pero la carga que sufre el cuidador es importante. Hay que tener en cuenta que el 25 por ciento de las personas cuidadoras es mayor de 65 años y, entre las que están aún en edad activa, el 40 por ciento tiene que combinar esta tarea con su empleo.

Son algunos datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia en el año 2020, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la radiografía más completa y extensa que existe de la discapacidad en España. Tanto que la última encuesta publicada fue de hace 12 años, en 2008.

Galicia está a la cabeza de España como la comunidad con mayor porcentaje de hogares en los que convive una persona con discapacidad. En esta situación se encuentran uno de cada cinco núcleos familiares (277.000). Eso sí, hay 72.000 personas que sufren algún tipo de limitacion física, psíquica o sensorial que viven solas, según los datos del INE.

En Galicia hay casi 300.000 personas con discapacidad. Y no todas reciben los apoyos que precisan. Un total de 42.800 declaran que no reciben ayuda sanitaria pese a que la necesitan y la mitad de ellos lo achaca a las listas de espera, además de otro 20 por ciento que explica que pidieron asistencia pero no les fue concedida.

A esta cifra se suman otros 31.800 discapacitados que, pese a precisar apoyo de los servicios sociales, no lo reciben. Un tercio de ellos echa la culpa a la lista de espera, pero también es significativo que la mitad justifica que no tiene ayuda porque no la ha pedido, lo que da a entender que la burocracia y el papeleo hacen desistir a numerosas personas con limitaciones de recurrir a los servicios sociales, pese a que los necesitan.

Barreras

Además de la falta de apoyo sanitario y social las personas con discapacidad deben enfrentarse en su día a día a numerosas barreras arquitectónicas.

El 43 por ciento de los hogares donde viven gallegos con algún tipo de minusvalía no son accesibles. Así, el 22 por ciento de estas personas tiene dificultades para moverse dentro de su propia vivienda, a otro 22,5 por ciento le cuesta bajar las escaleras de su edificio o sufre barreras arquitectónicas en el portal o en el garaje.

Además un 31 por ciento de los gallegos con discapacidad tiene problemas para acceder a edificios públicos y otro 32 por ciento admite dificultades para moverse por su interior.

La vía pública también suele ser un obstáculo para el 31,9 por ciento de los gallegos con limitaciones. Y, en cuanto a los medios de desplazamiento, lo más inaccesible es el transporte público (el 41 por ciento admite dificultades).

Las nuevas tecnologías tampoco se han adaptado a la discapacidad. El 46 por ciento tiene problemas para acceder a ellas.