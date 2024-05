Esgotada a camiseta oficial da Irmandiña como artigo individual: se a queres deberás pagar máis por un pack

Facerse cunha camiseta oficial da Selección Galega de Fútbol é, a día de hoxe, misión imposible. Polo menos se se quere adquirir como produto único.

Para ningunha das tallas (da S á L, para nenos; e da S á 2XL, para adultos) que a a RFGF comercializa da zamarra de Adidas na súa tenda en liña quedan existencias. O prezo é de 50 euros para as medidas infantís, e de 55 para as de adulto.

O curioso deste escaparate en liña está nos packs de artigos que se poden adquirir, onde á camisola acompañan outros produtos á venda como poden ser bufandas, a mochila ou a cazadora.

Prezos dos packs

No caso de elixir esta opción, aínda quedan algunhas tallas dispoñibles (contadas) que supoñe desembolsar 5 euros máis (entre 55 e 60 euros o lote), no caso de mercar a camiseta cunha bufanda -ou branca ou negra- aínda que neste caso, a día de hoxe, só están dispoñibles algunhas tallas. No pack da camiseta con mochila, o prezo oscila entre os 70 e os 78 euros; adquirir a cazadora máis a camiseta supón un gasto de 125 euros, ainda que agora mesmo, só hai dispoñible a talla 2XL.

Camiseta "Terra Galega"

Todos eses artigos dos packs tamén se poden comprar por separado, do mesmo xeito que a nova camiseta que a RFGF empezou a comercializar este xoves na súa tenda. Trátase dunha elástica conmemorativa do partido que disputará a Irmandiña fronte a selección de Panamá, o próximo 31 de maio en Abanca Balaídos.

Denominada "Terra Galega", a camisola amosa un debuxo coa contorna xeográfica de Galicia, con trazos en cor gris, e unha banda de esquerda a dereita e de arriba a abaixo de cor celeste. O prezo desta zamarra é de 20 euros tanto para as tallas infantís como para as adultas.