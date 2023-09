Vivimos en la sociedad del “no cansancio”. Hay que hacerlo todo, saberlo todo y, sobre todo, no ser menos que el resto. Se desencadena una búsqueda del perfeccionismo exagerado.

La otra cara de la autoexigencia, esa variable de personalidad que puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos, nos remite a un factor de riesgo cuando está desajustada, cuando “interpretamos que nuestra valía personal depende de X resultado y objetivo y olvidamos cualquier otra cualidad o variable personal”.

Esa presión, a la que nos empuja el querer (o quizás: el sentir que tenemos que) ser siempre los mejores, parece estar cada vez más presente en la sociedad contemporánea y así se le transmite también a niños y adolescentes; y así, también, detectamos sus consecuencias a edades cada vez más tempranas.

“Enemiga y detractora de una autoestima sana, segura y del bienestar”, una autoexigencia desajustada puede llegar a “engendrar problemáticas psicológicas de diversa índole: TCA, cuadros de ansiedad, episodios depresivos… convirtiéndose en un gran demoledor del bienestar de nuestras niñas/os y adolescentes”.

Nos lo explica la psicóloga Educativa y Psicóloga General Sanitaria Alba Fernández Vázquez, a la hora de introducir el taller "La lucha contra la autoexigencia en el aula"

“No hay una buena relación con los exámenes ya en Primaria”

“Debemos trabajar para desligar el error del fracaso y validar las emociones de nuestros niños”

“Este curso estuve dando charlas de bienestar emocional para segundo y tercer ciclo de educación primaria y, al final, un denominador común importante, tanto en el caso de los niños como en el de la comunicación con los profesores y los padres, era la autoexigencia”, explica la experta el por qué de un taller en el que docentes y familias podrán intercambiar perspectivas y desarrollar pautas para acompañar y fomentar las cualidades de los más pequeños de forma sana.

“Si cogemos un poco de retrospectiva y aunque siempre ha habido personalidades diferentes, vemos que, en general, hoy no existe una buena relación con los exámenes”, responde la psicóloga educativa antes de apuntar a la importancia de crear conciencia entre las familias: “Debemos trabajar de forma comunitaria para desligar el error del fracaso y entender que, por el contrario, el error es importante para aprender”.

La validación emocional, clave

Así las cosas, en el taller “La lucha contra la autoexigencia en el aula” descubriremos herramientas fundamentales para una buena autoestima como son la validación emocional: “A nivel interno, es importante el diálogo: ‘¿Esto que nos estamos diciendo a nosotros mismos se lo diríamos a un amigo?’. Debemos hablarnos mejor y aprender a identificar nuestras emociones y a validarlas porque es lo que nos va a permitir regularlas”.

También la validación externa o, dicho de otro modo, el modo en el que el entorno reacciona a nuestras emociones, va a jugar un papel fundamental: “Si tengo examen y me pongo nerviosa y me dicen “no estés nerviosa”, en lugar de “no pasa nada, es normal que nos pongamos un poco nerviosos”; al final, lo que están haciendo es invalidar mis emociones y eso me va a generar una desconexión muy grande con los demás”.

En todas las áreas de la vida

Un proceso que no sólo nos remite al área académica, pues la autoexigencia influye en todas las áreas de la vida —desde dormir una noche fuera de casa hasta conocer a nuevos amigos— y, desajustada, se convierte en un factor de riesgo para problemas psicológicos de diversa índole.

“Al final, en cualquier situación que funcione como un bloqueo, vemos esas sensaciones desagradables a nivel físico: el mareo, el dolor de barriga, la hiperventilación; cognitivo: esos pensamientos de: ‘¿y si no puedo?’, ‘¿y si lo hago mal?; e inter e intrapersonal, porque un nerviosismo prolongado me lleva a no atreverme a expresar o a pedir ayuda si lo necesito; conduciendo, finalmente, a una sintomatología más depresiva: si me estoy dando mensajes invalidantes, eso afecta a mi estado de ánimo y tampoco me permite disfrutar de las cosas”.

Una voz crítica que se convierte en un gran demoledor del bienestar de nuestras niñas/os y adolescentes y también muy presente en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

Por todo ello, Fernández lo tiene claro: conviene trabajarlo desde pequeños dentro y fuera de las aulas a través de la educación emocional. Una apuesta cada vez más presente en los colegios, donde, en opinión de la experta, ha habido un cambio considerable en este sentido en los últimos años, si bien reconoce que aún queda mucho camino por recorrer.