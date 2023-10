“Solo tienen que traer folios, algunos colores, la mente abierta y ganas de pasárselo bien; y el aprendizaje está garantizado”. Ya lo había advertido y no decepcionó.

El maestro de Educación Infantil y Primaria, máster en Neuropsicología y Experto Universitario en Intervención Logopédica al frente de @Thinksforkids Raúl Bermejo se encargó de cerrar el programa de ponencias del VII Foro de Educación con “La importancia del desarrollo de la creatividad en la infancia”.

Lo hizo por todo lo alto con una charla diferente, divertida y muy dinámica, en la que no dudó en bajarse del escenario para entrevistar, micrófono en mano, a los asistentes; y es que lo primero es lo primero: no se puede trabajar en algo que no se sabe qué es y así se lo preguntó Bermejo al público al estilo del programa “Sorpresa, Sorpresa”, según bromeó él mismo.

“¿Qué es la creatividad?, ¿puede desarrollarse?”, lanzó antes de responder con un ejemplo: “Les pedimos manualidades, pero luego guiamos su resultado o acabamos haciéndolas en nuestras mesas. Les decimos ‘No te salgas de la línea de puntos’ ¿Verdad o mentira?”. “Verdad”, le respondieron a coro los asistentes; y retomó: “Pero seguimos diciendo que cada niño tiene su proceso”, siguió con ironía y entre risas: “¿Dónde queda la esencia?”, concluyó para pasar a definir la creatividad como “un estilo de vida”: “El pensamiento divergente que nos permite encontrar soluciones a los problemas que se nos plantean”.

“Cómo nos han educado”

“¡Que levante la mano el que haya hecho un caracol!, ¿y un camino?, ¿y un caracol en un camino?”.

Otro de los grandes momentos de la jornada llegó cuando el ponente mostró a los profesores unos trazos en el proyector y les pidió que dibujasen aquello a lo que le remitían. La sorpresa vino cuando comprendieron, entre risas, que casi todos habían dibujado lo mismo: “Esto es el reflejo de cómo nos han educado”.

“Cuanta más flexibilidad, más autonomía y motivación intrínseca”

Así, y frente a la rigidez, frente a esa idea de “corregir a los niños cuando se salen de la norma, cuando cogen la cera negra”, Bermejo citó al psicólogo y autor del test de su mismo nombre Torrance para reivindicar la flexibilidad: “Cuanta más les damos, más estamos ayudándoles a desarrollar su autonomía”.

Y de la flexibilidad a la originalidad: “Nos dicen que quieren dibujar y jugar con la plasti, y les decimos que ‘luego, los que vayan terminando’… El problema es que los que ‘vayan terminando’ serán siempre los mismos y se ha demostrado que uno de los materiales que más impulsa la originalidad es la plastilina”.

“La orientación espacial no se desarrolla hasta los seis - siete años. Por eso, los niños tienen que salirse de la línea de puntos”, añadió Bermejo a continuación y en otra de las muchas ocasiones en las que arrancó los aplausos de los presentes.

“Las recompensas en la evaluación matan la creatividad, impide que tomen decisiones”

Además y de la mano de la investigadora Teresa Amabile, el experto hizo especial énfasis en la importancia de la motivación intrínseca frente a las recompensas en el desarrollo de la creatividad: “Al principio, siempre ponía caritas en los trabajos, pero me di cuenta de que, cuantos más condicionantes ponemos dentro de una evaluación con recompensas, más estamos matando esa creatividad y esa originalidad. No les dejamos ser ellos mismos”.

Una cita en la que el neuropsicólogo aprovechó para compartir con los docentes actividades para sus clases como aquellas relacionadas con el grafismo creativo o los recortes; subrayar la importancia del aprendizaje basado en proyectos y de la sorpresa, que potencia el desarrollo académico entre un 100 y un 200%; y recomendar sacar partido del movimiento y la música en la mejora del rendimiento escolar.

Se acercaba el final de la charla y llegó otra sorpresa: “En la caja hay 10 caracoles y se han escapado dos. Solución: “poner un tapón en la caja”, mostró en la pantalla ante las risas de los asistentes y antes de despedirse con un precioso corto de siete minutos y los aplausos de un público entregado al que, hora y media después, ya se había metido en el bolsillo: “¡Recordad que la creatividad está en vuestro cerebro y muchísimas gracias a todos!”.