Mi cuero vegano

El cuero sintético ha sido popular durante décadas. Hasta tiene una canción, Warm Leatherette, de Daniel Miller (1978) que posteriormente versionó Grace Jones.

Para muchos, los materiales que no proceden del sacrificio de animales son una opción ética valida. Pero al igual que una hamburguesa vegana en un establecimiento de comida rápida, una falda de piel sintética no es necesariamente la mejor opción y no es respetuosa con el medio ambiente. El término “cuero sintético” en general es un término impreciso y vago. Se asocia a las cualidades del cuero, que están muy lejos de las cualidades del plástico como materia prima en términos de durabilidad, longevidad y reciclado natural.

El problema, sin embargo, es que la mayor parte del cuero sintético y del cuero vegano son productos que se producen a partir de combustibles fósiles y no existe ningún sistema para reciclarlos. Estamos creando y usando otro material casi indestructible, cuya producción contribuye a la crisis climática y a la contaminación y destrucción de nuestros ecosistemas.

La solución no es sencilla. Actualmente, no existe ninguna legislación que regule la producción o el uso de estos materiales. Hay impuestos para las bolsas de plástico de un solo uso, pero no hay no hay nada para el uso y reciclaje de la ropa de plástico.

Necesitamos comprender el ciclo de vida de estos productos. ¿Qué sucede al final de su vida útil. Por desgracia, muchas de estas prendas terminan como desechos a miles de kilómetros de donde fueron compradas y usadas por primera vez.

El plástico nos persigue hasta cuando hacemos deporte. Es probable nuestra ropa de deporte esté hecha de telas sintéticas como spandex, nailon y poliéster, todos los cuales son esencialmente plásticos. Estos materiales están hechos de derivados del petróleo y, a menudo incorporan aditivos nocivos como los ftalatos y bisfenoles.

Una investigación reciente muestra que el sudor libera los aditivos químicos de los plásticos y quedan disponibles para ser absorbidos a través de nuestra piel.

El estudio se centró en una clase de compuestos llamados retardantes de llama bromados, que se utilizan para prevenir que en una amplia gama de productos de consumo, incluidos tejidos, se quemen rápidamente y están relacionados con efectos adversos para la salud, como enfermedades de la tiroides, alteraciones hormonales y problemas neurológicos. Los autores del estudio descubrieron que debido a que el sudor contiene aceites que favorecen que las sustancias químicas del plástico se disuelvan y difundan facilitando su entrada en nuestro cuerpo a través de la piel.

Hasta este momento, los investigadores se centraban en nuestra exposición al plástico a través de la dieta, pero este estudio avisa de que los humanos también podemos estar expuestos a sustancias químicas plásticas a través de nuestra piel. Y debido a que los químicos dañinos en los plásticos se bioacumulan (o se acumulan lentamente y permanecen en nuestros cuerpos), la exposición repetida y de múltiples fuentes puede resultar en altas concentraciones de estos productos en nuestro cuerpo.

Hay marcas que están desarrollando materiales exentos de derivados del petróleo y plásticos

No van a ser todo desgracias. Hay muchos materiales nuevos en desarrollo. Hay marcas que están desarrollando material para prendas cultivado a partir de bacterias. Se pueden fabricar otros materiales alternativos a partir de residuos agrícolas: por ejemplo, utilizando materiales sobrantes de la producción de vino o de tomates, piñas y setas. Sin embargo, como ocurre con gran parte del cuero auténtico, a menudo se necesita una capa de poliuretano para que sean duraderos y más resistentes. Los materiales mixtos recubiertos de poliuretano no se pueden reciclar.

Las nuevas soluciones deben eliminar estos recubrimientos. Otro prometedor desarrollo de material es a partir de algarroba. Las cáscaras de algarroba se muelen hasta convertirlas en polvo para obtener un material parecido al cuero que parece ser comparable en términos de durabilidad. Una empresa de Portugal está trabajando con Reebok para fabricar un producto de prueba. La marca de zapatos Camper tiene productos elaborados con Mirum, un material de origen vegetal que ya emplea la diseñadora Stella McCartney. Mirum no contiene derivados del petróleo ni plásticos y es reciclable. Otras marcas ofrecen una gama de ropa hecha de “material similar al cuero”, empleando cactus como materia original.

También hay quienes trabajan para producir artículos de cuero auténtico más éticos. Hay diseñadores que proponen crear una colección que incluya una chaqueta, un abrigo, zapatos, botas, dos bolsos y algunos pequeños accesorios, todos hechos de la piel de un solo animal.

Pero hará falta tiempo para que se produzca un cambio a escala; después de todo, no se trata simplemente de lanzar un nuevo material, sino de cambiar un sistema completo.

Necesitamos comprender que ponemos en nuestro cuerpo y qué pasará con estos productos cuando ya no sean deseados o utilizables. Debemos priorizar la calidad sobre la cantidad, elegir piezas duraderas y fuera de modas y apoyar a las marcas comprometidas con prácticas sostenibles.

Los consumidores ricos deberían pensar en el impacto negativo de su consumo en las zonas más deprimidas y que sufren por nuestro derroche.