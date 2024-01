El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que investiga en la pieza 36 del caso Tándem las supuestas presiones que se realizaron contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entonces abogado Javier Gómez de Liaño para que no tiraran de la manta y el primero reconociera la existencia de una caja 'b' en el Partido Popular, ha señalado el 20 de febrero para que declaren como investigados el ex secretario de Seguridad del Ministerio del Interior Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, según consta en una providencia de 19 de enero, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó citarles como investigados a raíz de que el exjuez Javier Gómez de Liaño reclamara al magistrado de la Audiencia Nacional que les llamara a declarar. El ahora abogado pedía que comparecieran en el juzgado, aunque sin especificar si como investigados o testigos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó; y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. También solicitaba el testimonio del abogado Alejandro Auset Domper. En la mencionada pieza separada del caso Villarejo se investiga, según especificó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sí "personas vinculadas al Partido Popular" encargaron unos "servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas, imputado en un procedimiento penal, y a su abogado defensor en ese procedimiento, Javier Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundir datos comprometedores para ese partido".