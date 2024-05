El Corte Inglés e Ámbito Cultural sumouse un ano máis á conmemoración do 17 de maio, día das Letras Galegas, cunha celebración institucionalizada pola Real Academia Galega (RAG), rendéndolle homenaxe a escritora, filóloga e violinista Luisa Villalta, co recital 'Micro Aberto', que reuniu a escritores como An Alfaya, Antonio García Teijeiro, Juan Parcero, Mar Mato, María Alonso Seisdedos, Reka Refojos, Rexina Vega, Susi de la Torre e Xulio Teixeira Rodríguez, que compartiron a lectura dos seus textos en galego.