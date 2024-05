Morris: "Le he prestado más atención a mis personajes que a mi propia vida"

Manuel Charlín, Milhomes, Edelmiro Ferreira, pero sobre todo ‘Morris’, el personaje por el que es y será recordado. El popular actor vigués Antonio Durán participó este jueves en un encuentro exclusivo para suscriptores de FARO DE VIGO para recorrer su extensa y exitosa carrera profesional.

Entre “aquel joven que no tenía vocación” y el intérprete que hoy “solo se divierte” siendo actor han pasado más de cuatro décadas de trabajo en cine, teatro y televisión. Durante más de una hora, Morris se revisó a sí mismo ante una veintena de asistentes que reconocieron el valor de la cultura, sobre todo de “aquellos que nos arrancan carcajadas día tras día”.

Encuentro con suscriptores, Rogelio Garrido junto a Antonio Durán Morris / Alba Villar

Del barrio de Teis y familia trabajadora, la profesión lo llamó casi por casualidad. “Mi familia habría preferido que hiciese una oposición”, pero su camino iría por un camino. “Al pasar al instituto descubrí la libertad” y de su mano la actuación, casi como un acto de rebeldía, de enfrentar la censura: siempre digo que mi primer papel fue con un megáfono en Principe”, explica, recordando su militancia de juventud. A partir de ahí, sus primeras incursiones en el teatro las compaginaba con “hacer lápidas en una marmolería durante dos años o trabajar en una panadería”.

Entregado a una profesión exigente, reconoció que lo mejor de ser actor pasa por “vivir otras vidas, de hecho le he prestado más atención a mis personajes que a mi propia vida”. En el otro lado de la moneda, la sensación de “sentirse parado cuando el teléfono no suena, la duda de que las cosas pueden ir mal”, una incertidumbre que relaciona con una “inseguridad de vida, no solo con respecto al trabajo, no sabría vivir sin un escenario”.

Antonio Durán "Morris" junto a Rogelio Garrido / Alba Villar

Las risas inmortales de Pratos Combinados se dan la mano con el profundo viaje que supuso A Esmorga –que justamente está de décimo aniversario– en el currículum de Antonio Durán, quien no duda en relativizar el éxito, aunque lo conoce bien de cerca. Y es que, incluso tras cuatro décadas de profesión, toca seguir haciendo audiciones, “algunos papeles llegan sin casting, pero solo algunos”, explicó.

También hubo tiempo para destacar el nivel cultural de Vigo y adelantar en primicia para los asistentes las ideas de proyectos propios futuros que le rondan la cabeza.

En la charla también participó el director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido, que puso el foco en la profesionalidad de Morris, “un actorazo con una trayectoria extraordinaria”.

Encuentros para suscriptores

La cita con Morris inaugura una nueva iniciativa de FARO que pretende acercar a protagonistas relevantes de diferentes ámbitos, como la cultura o el deporte, a sus suscriptores.

Garrido describió estos encuentros como “una forma de devolver parte de la lealtad” que los lectores brindan cada día al decano.