De un barco al escándalo: así afloraron los casos de acoso en el CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es la mayor agencia investigadora pública de España. Con cerca de 13.000 trabajadores en plantilla y ahora con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) en su estructura, goza de un sólido respeto internacional. Una excelencia que ha convivido con una realidad silenciada: la de casos de acoso y abuso sexual a mujeres investigadoras, técnicas o subcontratadas.

¿Cuándo estalla el escándalo?

Con la desaparición, en la madrugada del 10 de septiembre de 2023, de una mujer de 43 años natural de Cangas do Morrazo. Era camarera a bordo del buque oceanográfico García del Cid, del CSIC. Había estado dos años de baja después de haber denunciado una agresión sexual por parte de otro tripulante del mismo barco. Carmen Fernández, con tres hijos –dos son menores--, había solicitado a la institución no regresar al García del Cid, donde habían sucedido los hechos y donde había permanecido como trabajador el denunciado durante su baja médica.

La familia apunta que ambos coincidieron el 3 o 4 de septiembre en el puerto de Barcelona. Dejó escrito en una libreta un mensaje en el que clamaba contra su regreso forzado a este barco: “Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho”. FARO avanzó este caso en su edición del 13 de septiembre, tras haber contactado con la familia. En aquel momento, el Ministerio de Ciencia no contestó a las preguntas planteadas sobre la desaparición ni las circunstancias que la rodearon. Este periódico eludió en todo momento difundir una imagen de la mujer en respeto hacia su familia.

¿Qué hizo el CSIC?

Rechazó la petición de Carmen de cambiar de centro de trabajo porque, como acaba de sostener por escrito tras una interpelación en el Senado, el García del Cid tiene convenio propio y éste no prevé traslados. En concreto, el Ejecutivo apuntó: “El buque García del Cid tiene un convenio propio, con sus propias condiciones laborales (sueldos, permisos, vacaciones, categorías profesionales, etc.) lo que no hace posible la movilidad. No hay ninguna herramienta que habilite para no embarcar a una persona si cumple con los tres requisitos de aptitud”.

Este periódico demostró que no es una aseveración correcta, toda vez este convenio –publicado en el Boletín Provincial de Barcelona en 2012—determina que la “organización del trabajo es facultad exclusiva del CSIC, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación, sujetos a los principios de agilidad, puntualidad y suficiencia, reconocidos a los representantes de los trabajadores”.

El CSIC ha insistido además que a Carmen se le facilitó un “camarote individual” y que la denuncia por acoso había sido sobreseída por un juzgado. Con este carpetazo judicial se terminó también el expediente administrativo.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Carmen Fernández?

Prácticamente nada. Como constató a FARO el abogado de la familia, Diego Leis, no se realizó ni una sola diligencia judicial. Su desaparición fue investigada por la Guardia Civil y se hizo cargo de ella un juzgado de primera instancia valenciano –el barco estaba frente a Gandía la noche en que se dio la alerta de que Carmen no estaba a bordo--, que ha cerrado el caso. Su cuerpo nunca fue localizado y nunca se descartó un suicidio o una muerte accidental.

Se tomó declaración solo a cuatro de las 16 personas que estaban en el García del Cid y no se solicitaron las grabaciones de las cámaras de cubierta. La familia ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia. “Queremos saber qué pasó, con qué se encontró Carmen cuando subió al barco”. Si la causa penal no prospera, la familia recurrirá a la administrativa por “negligencia” del CSIC.

¿Fue el de Carmen un caso singular?

En absoluto. Profesionales de esta institución llevan años denunciando casos de acoso o abuso sexual, pero estos no escalaban a la escena pública o mediática. Solo entre los años 2019 y 2023 el CSIC recibió doce denuncias. De esos casos, cinco terminaron en la apertura de un expediente disciplinario en contra del denunciado, con tres sanciones. No constan despidos.

Afectadas consultadas por FARO claman contra la excesiva demora en la tramitación de algunas denuncias –al menos una de ellas, de varias mujeres contra el mismo tripulante, lleva año y medio sin que sepan en qué fase está el procedimiento—o, incluso, “cierre del caso por silencio administrativo”. Estas conductas se producen tanto en buques del CSIC como del IEO.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

La diputada de ERC Pilar Valluguera acaba de llevar el caso de Carmen, y de las denuncias de acoso y abuso sexual en esta institución, a una sesión del control al Gobierno en el Congreso. La ministra Diana Morant ha reconocido “errores, pero con una clara convicción para trabajar frente a estas conductas. Las mujeres han de saber que no están solas ante el acoso”. Anunció la puesta en marcha de un protocolo “específico” antiacoso para las mujeres embarcadas, más vulnerables frente a estas agresiones. De momento no se ha presentado, como tampoco la “revisión” del protocolo del CSIC, que arrancó en julio del año pasado.

¿En qué ha derivado este escándalo?

Ha avivado las denuncias de afectadas y, bajo el hashtag #MeTooCSIC, ha generado una oleada de solidaridad y condena en redes sociales. El movimiento MeToo (yo también) empezó a rodar el 5 de octubre de 2017, cuando The New York Times publicó una investigación sobre las denuncias de acoso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, considerado intocable pese a los rumores sobre su mala conducta para con las mujeres.

Entonces trascendió lo que muchas suponían, o que incluso habían vivido, y es que en el cine había jefes (directores, productores...) que prometían promocionar la carrera de actrices a cambio de favores sexuales. Weinstein era un depredador, pero había muchos más.

Los testimonios recabados por FARO de tripulantes evidencian la gravedad de las conductas de acoso en los barcos de investigación.