Little da forma al “Cybertruck” vigués, para el que ya cuenta con los primeros pedidos

La viguesa Little fue una de las pocas firmas gallegas que lograron entrar en la primera convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). Lo hizo participando en dos proyectos tractores, uno comandado por Stellantis Vigo y otro con el grupo Sapa. Para el primer caso, la propuesta de la empresa que dirige Rubén Blanco era la de realizar cargadores ultrarrápidos para los coches eléctricosa través de la spin-out Little Electric Energy. Para el segundo, el plan pasaba por adentrarse en la fabricación de vehículos especiales y de mayor tamaño que los que venía comercializando con Little Electric Cars diseñando una unidad de más de 5 toneladas de peso. Ahora, la empresa acaba de avanzar tanto el nombre que tendrá el proyecto, Torgo, como una primera imagen orientativa. Un vehículo eléctrico multipropósito con altas capacidades y que, según sus creadores, será superior en capacidades al Tesla Cybertruck.

Aunque generada con IA (inteligencia artificial), la imagen compartida por Little recuerda en parte al conocido todoterreno tipo pick-up de corte futurista lanzado por la compañía del controvertido Elon Musk. “Os lanzamos una pista e imagen del concepto… una imagen ficticia que ensalza los valores del Torgo y que da pinceladas de la realidad”, comenta la firma en su perfil de LinkedIn.

En la misma publicación, Little informa de que llevan trabajando en el desarrollo de este “vehículo eléctrico especial” durante los últimos 4 años. Una “plataforma multipropósito” pensada para realizar “multitud de actividades tanto en entornos urbanos como en fuera de pista”.

Aunque no se especifica las dimensiones exactas que tendrá ni la potencia, del Torgo (que significa cepa o raíz gruesa) desvelan que destacará por su “versatilidad y capacidad”, ya que podrá configurarse con diversos tipos de carrocerías, y que será capaz de “trabajar en los entornos más complicados”. “Representa no solo un logro en términos de desarrollo tecnológico, sino también un compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética”, señalan de este coche “rompedor y transgresor”.

El Cybertruck de Tesla mide 5,68 metros de largo, 2,20 metros de ancho y 1,79 metros de altura. Pesa tres toneladas y tiene una autonomía de hasta 500 kilómetros. Según fuentes de Little, el Torgo tendrá unas prestaciones superiores y será “mucho más bestia” que el vehículo de Musk. “No solo será un éxito comercial, sino que también marcará un antes y un después en cómo concebimos la movilidad eléctrica multipropósito”, apuntan.

Un salto a nivel comercial

Hasta ahora, Little Electric Cars se había especializado en la fabricación de modelos de su gama E-Box, vehículos eléctricos de trabajo y de reducido tamaño, con solo 60 kilómetros de autonomía y con plazas para entre 2 y 9 personas, dependiendo del modelo. Junto a ello también fabrica vehículos de competición, como karts eléctricos, a través de la división Little E-MotorSport.

Con el Torgo la empresa que pilota Blanco busca dar un salto también a nivel comercial y, de hecho, ya cuentan con los primeros pedidos para este todoterreno. “Esto subraya la confianza y la expectativa que el sector tiene depositadas en nuestro nuevo modelo”, afirman.

Consorcio

Según trasladó la empresa en su momento, el desarrollo del vehículo se enmarca dentro del proyecto tractor de 200 millones de euros presentado por Grupo Sapa al primer Perte VEC. En él participaron 27 empresas, entre ellas las también gallegas Urovesa, Unvi (del grupo Pérez Rumbao) o Castrosúa.

El consorcio, bautizado como SoNNMESyC (Soluciones a las Nuevas Necesidades de Movilidad Eléctrica basadas en criterios de Sostenibilidad y Conectividad), recibió 32,8 millones de euros en ayudas (22,5 en subvenciones y 10,3 en préstamos) en aquella convocatoria de 2022. El proyecto tractor buscaba abordar la electrificación de autobuses, vehículos semipesados para usos especiales (como el de Little Electric Cars), motocicletas y triciclos utilizados para reparto de última milla.