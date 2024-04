El precio del coche nuevo en Galicia crece seis veces más que en España

Con y sin el denominado céntimo sanitario –que Galicia aplicaba en la máxima cuantía permitida, de 4,8 céntimos, y que sería unificado por Cristóbal Montoro para todo el territorio peninsular–, las estaciones de servicio gallegas estaban siempre entre las más caras de España. Daba igual que fuera carburante diésel o gasolina de 95 octanos, que la comunidad peleaba con Asturias o País Vasco para ser la más prohibitiva. La situación ha cambiado de forma notable: el informe de precios correspondiente al pasado mes de marzo, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, sitúa a Galicia en la mitad de la tabla en precios del diésel y como la sexta más económica en gasolina. Lo que no acompaña ahora es el coste de los vehículos, enredados en una inflación extrema. También en el mes de marzo, y según, en este caso, la Agencia Tributaria, el precio medio de los coches matriculados en la comunidad superó ya los 24.000 euros. Equivale a un incremento interanual del 5,66%, seis veces superior al de la media española (+0,99%) y casi el doble del avance del índice de precios al consumo (IPC, la inflación).

En concreto, de acuerdo a esta estadística, el coste de los vehículos –no se computan las motocicletas– promedió los 24.085 euros, frente a los 23.741 euros del conjunto del país. Este subidón en la factura sitúa a Galicia entre una de las comunidades más caras, solo por detrás de Madrid, La Rioja, Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Aragón. Eso sí, el aumento de los precios no ha derivado en una mayor recaudación para el Estado en concepto de impuesto de matriculación. Y aquí radica una de las claves: la mayor penetración de coches de propulsión alternativa o verdes, que son más caros pero están normalmente exentos de abonar ese tributo. Si en marzo de 2023 la recaudación superó los 2,3 millones de euros en Galicia, en el de 2024 no llegó a los 2,2 millones, pese a que también se elevaron las matriculaciones. En particular, la cuota de coches matriculados en la comunidad que no utilizan diésel o gasóleo supera ya el 10%, frente al 7,7% de la media del país.

Claro que el peso de los vehículos menos contaminantes no lo explica todo. A saber: el coste medio de un turismo era de apenas 16.200 euros hace diez años, con lo que se han encarecido un 50% hasta hoy; ningún capítulo de productos que se analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para evaluar la evolución de la inflación experimentó un alza de este calibre. Los coches, por ejemplo, subieron el doble que las bebidas alcohólicas, cuatro veces más que la vivienda o el doble que los carburantes.

Un factor relevante para explicar este aumento tiene que ver con la entrada en vigor de la normativa de emisiones WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2021 y que endureció los requisitos para las exenciones del impuesto de matriculación. Al ser un reglamento más exigente en materia de emisiones, eran más los coches que superaban el nivel de 120 gramos de CO2 por kilómetro y, por tanto, obligados a pagar el tributo. Pero también ha sido capital el impacto derivado de la invasión de Ucrania, a raíz de la cual los fabricantes trasladaron al cliente final la subida de costes logísticos, energéticos o de componentes. En pleno atasco mundial por la escasez de semiconductores (chips), las casas fabricantes dieron prioridad en este periodo a los modelos más premium, que son los que reportan una mayor rentabilidad a sus cuentas. Y que son, además, menos económicos.

Se observa con más claridad en el caso de los vehículos a gasolina, que acarician ya en Galicia el umbral inédito de los 25.000 euros. Solo en el mes de marzo el precio medio de estos coches se disparó en 997 euros, también según los datos oficiales de la Agencia Tributaria. Si comparamos el valor actual con el de marzo de 2023, en la comunidad los precios avanzaron 3,5 veces más que en el promedio de España.

Suscríbete para seguir leyendo