La viguesa Little lanza su electrolinera para desplegar la recarga ultrarrápida

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) viene avisando de la necesidad que tiene el país de disponer de más cargadores para fomentar así el mercado de los vehículos eléctricos. En un informe publicado en verano, Galicia se situaba como la novena región que más electrolineras tiene, con 735, pero muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea.

Pero si es difícil encontrar un sitio para enchufar el coche, más aún si se busca un cargador ultrarrápido. Con el objetivo de expandir los puntos de recarga y mejorar la infraestructura actual, la viguesa Little Electric Energy (spin-out de Little Electric Cars) acaba de lanzar de forma oficial su proyecto Green Charge Flex (GCF), una electrolinera portátil configurada con baterías de segunda vida y que no necesita de conexión de alta potencia para ofrecer carga ultrarrápida para cuatro vehículos cero emisiones a la vez.

Little Electric Energy es una de las once empresas que levantaron una serie de naves gemelas en el Parque Empresarial de Mos (Pemos). Tras una inversión que superó los 3 millones de euros, la firma trabaja ya allí –tras recibir recientemente el visto bueno ambiental– para la reutilización de baterías, dándoles una segunda vida.

Única en el mercado

En concreto, Little, capitaneada por el CEO Rubén Blanco, ha desarrollado dos productos: por un lado, un armario refrigerado de baterías de 50 KW procedentes de vehículos eléctricos pensado para almacenar energía de plantas fotovoltaicas o similares; por otro, una electrolinera única en el mercado, como presumen, que es capaz de ofrecer esa carga ultrarrápida sin necesidad de una conexión de alta intensidad. “Y esa es precisamente su ventaja competitiva”, explica el propio Blanco.

En concreto, el Green Charge Flex en una estación de carga de 7,5 metros de largo por 2,5 de ancho que cabe en un camión y que se puede mover e instalar con una grúa pluma en solo 48 horas. El sistema funciona con potencia eléctrica de la red con rango entre 5 y 30 KW y tiene una capacidad de almacenamiento de 300 kWH (kilovatio hora) gracias a las baterías ion litio de segunda vida, dispone de dos surtidores con un total de cuatro “mangueras”. Además, cuenta con la posibilidad de “hibridar el sistema con generación fotovoltaica”, bien instalada sobre la propia estructura o bien en el entorno, cerca.

Según Blanco, con esa instalación centrada en la economía circular dan una segunda vida a las baterías, evita las alta inversiones y “complejas gestiones” que suponen los cargadores ultrarrápidos convencionales y otorga antes un retorno en forma de ingresos.

Para el desarrollo de estos cargadores, parte de los fondos provienen de la primera edición del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), dado que Little participó en dos iniciativas lideradas por empresas tractoras, una de Stellantis Vigo (proyecto Aries) y otra de Sapa. La electrolinera pertenece al primero de ellos, como avanzó este medio, mientras que para el segundo la parte de la firma viguesa la lidera la matriz Little Electric Cars, se centra en el desarrollo de un vehículo eléctrico multipropósito de características especiales, el primero de su gama que llegará a superar las 5 toneladas (como un coche convencional).