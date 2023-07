Portugal toma la delantera a Vigo en el circuito de test para coches

El Autódromo Internacional do Algarve (AIA) cuenta con un circuito de 4.684 metros de trazado, con casi un kilómetro en la recta de meta, un desnivel máximo del 12% y 14 metros de ancho. Está en la localidad de Portimão, y pronto albergará un centro de investigación especializado en la industrial del automóvil, la conducción autónoma, nuevos combustibles o reciclaje de baterías.

Celerator, que así se llama el proyecto, estará así en las mismas entrañas del circuito de Moto GP, y acaba de levantar su primera piedra. Las pistas ya las tiene. “Este es un gran desafío para albergar empresas relacionadas con la tecnología de la industria automotriz y también con las energías renovables”, resumió su presidente, Paulo Pinheiro. Portugal se adelanta así –de nuevo– al área de Vigo, que no ha visto materializadas ningunas de las declaraciones de intenciones para acoger un circuito de pruebas que permitan testar los coches del futuro. Para empezar, el centro de Celerator tendrá 2.000 metros cuadrados, que se ampliarán a 8.000 metros a futuro y que son adicionales a los del autódromo, que cuenta con espacios de paddock por otros 72.000. Recibirá una inversión de 3,4 millones de euros y cuenta con la participación de la Universidade do Algarve (UAlg).

El concepto de este proyecto es múltiple, como abundó su presidente. “Todos los días escuchamos hablar del tema de la huella ecológica y, en nuestra opinión, el futuro pasa por nuevas formas de movilidad sin emisiones de C02 y el desarrollo de motores de combustión interna con combustibles sintéticos”. Según indicó, Celerator está en “conversaciones muy avanzadas” con un fabricante de vehículos, cuya identidad no quiso desvelar, para el desarrollo de combustibles sintéticos y sostenibles. También abordará trabajos para dar una segunda vida a las baterías de vehículos híbridos y eléctricos que ya están en circulación, y que será “uno de los problemas a los que se enfrentará la sociedad en unos años” y que no tienen que ser desguazadas necesariamente. “Siguen teniendo potencial eléctrico para otros fines, como, por ejemplo, para almacenar la energía que producen los paneles solares en las casas”.

El pasado marzo, la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, firmó un protocolo para la creación de la Red Española de Laboratorios para el Vehículo Autónomo y Conectado, que sería capitaneada desde el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) para toda España y que contaría con fondos Next Generation, al margen del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC). La idea es que las zonas con mayor arraigo de la industria de automoción sean las principales beneficiadas. “En cada una habrá unos laboratorios y unas pistas para usos específicos bajo la coordinación de CTAG, para promover que todas estas instalaciones sean complementarias. Y por supuesto, dentro de todas esas se incluiría el circuito que nosotros estamos proponiendo”, explicó entonces a FARO el director del centro de O Porriño, Luis Moreno. El objetivo es que esta red sea una realidad para el año 2027, o al menos que, para entonces, esté en una fase avanzada.

Hasta la fecha, no obstante, no han trascendido más avances, y a día de hoy no hay ninguna ubicación o cuantía para el circuito de pruebas vigués, para el que se llegó a barajar una cifra de inversión de entre 30 y 50 millones de euros.

Lambán lamenta el portazo de Tata a Aragón

El presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha lamentado este jueves que el grupo indio Tata se haya decantado por construir en el Reino Unido su nueva gran planta de fabricación de baterías para una nueva gama de coches eléctricos, lo que acaba con las aspiraciones de la Comunidad, pero ha señalado que hay más proyectos de baterías en marcha y está convencido de que alguno “acabará fraguando”.