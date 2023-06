Un juzgado vigués apaga las opciones de reclamar a Oaktree por Hijos de J. Barreras

Extractos de la sentencia

“No aprecio motivo de despido. El trabajador no tenía instrucciones de regresar y cuando se le ordenó lo hizo con las limitaciones impuestas en tales fechas por los protocolos de lucha contra el COVID-19”.

“Siendo imposible la readmisión en nuestro caso al haberse liquidado la empresa, que de hecho despidió a toda la plantilla, debe ser condenada al abono de la indemnización”.

“Se le indicó que se le despediría por no considerarlo apto para su puesto y no aceptar ir a otro previa ampliación de dicho período, lo que no considero constitutivo de un acoso ni hostigamiento porque se le indicó varias veces ya que inicialmente aceptó y luego cambió de opinión. No hubo maltrato, menosprecio, vejación, apartamiento del resto del personal, etc.”