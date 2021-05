Havila da por hecho que ganará 37 millones de euros a Barreras

Lo cierto es que la naviera tardó escasos dos meses en plantear una demanda en la High Court of Justice of England and Wales, en la capital británica, para recuperar los 36,8 millones de euros que abonó al astillero vigués por el doble contrato. En el informe anual auditado de su matriz, Havyard Group ASA, rebaja cualquier riesgo contingente de este pleito, y da por hecho al mercado –y a sus inversores– que la aseguradora de la operación, Abarca, deberá devolverle todo el dinero. Con intereses. En caso de fallo favorable a Havila, Abarca tendría que ejecutar un procedimiento de recuperación posterior contra Hijos de J. Barreras.

“Havyard Design & Solutions HDE [la oficina técnica que diseñó los barcos, filial también de Havyard] considera improbable que Barreras gane ninguna causa con respecto al reembolso. De lo contrario, habría sido razonable esperar que el astillero hubiese emprendido acciones legales contra HDE”, expone la memoria, remitida al Euronext. La construcción de los cruceros fue suspendida en Vigo el 5 de julio de 2019 por retrasos en los pagos, cuando afloró además un error de diseño –a cargo de Havyard– que elevaba el peso de cada buque en más de 1.000 toneladas. Esto redundaba en un mayor calado y en la imposibilidad, a la postre, de acceder a buena parte de los puertos de la ruta costera Bergen-Kirkenes.

Después de aquella paralización de los trabajos nunca se retomó la construcción del Pollux y Polaris en Beiramar, dejando deudas con auxiliares y proveedoras por al menos 9,581 millones de euros. Los barcos fueron contratados en Yalova, en el astillero turco Tersan, que también había detectado los mismos problemas de diseño en dos cruceros gemelos. En su caso, optó por cambiar las cubiertas 7,8 y 9 de acero a aluminio para rebajar el peso.

La propiedad de Barreras, Cruise Yacht YardCo –que utiliza The Ritz-Carlton Yacht Collection como marca comercial–, también formuló demanda en la Corte londinense contra Havila, “en la que reclama –como consta literalmente en sus últimas cuentas presentadas– que se declaren válidamente cancelados los citados contratos y se le indemnice por daños por importe 12,4 millones euros". El astillero comunicó a auxiliares que iniciaría de inmediato el desguace de los bloques ya ensamblados en ambos buques, que ocupan ambas gradas de las instalaciones, pero todavía no han comenzado los trabajos. Su único pedido en marcha, el crucero Evrima, fue remolcado a Santander para, en teoría, sometertlo a las tareas de pintura, pero ya ha comunicado al Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla que lo terminará allí, como desveló FARO.

