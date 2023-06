El exdirector de Barreras acusa a Prothero de “vampirizar y someter” el astillero en su favor

El británico William Paterson Campbell se incorporó a Hijos de J. Barreras en junio del año 2020. El astillero acababa de pasar a manos de una mercantil con sede en Malta (Cruise Yacht YardCo), dirigida por Douglas Prothero y, en última instancia, controlada por el fondo de inversión Oaktree Capital Management. Tenía un reto titánico: bajo la constante eclosión de brotes de COVID y con la nueva estructura de gestión en fase de lanzamiento, el crucero de lujo Evrima acumulaba un sobrecoste cercano a los 100 millones de euros y un retraso mayúsculo en los hitos de construcción.

No hubo sintonía con Prothero, quien se acabaría desprendiendo de la mayor parte de sus fichajes –Luca Milani, Eric Bredhe, José Rosado, Christer_Shoug...– durante su corta travesía en el naval gallego. Cuando habían pasado menos de seis meses, Campbell ya tenía serias disputas con su jefe por la gestión tanto de Barreras –era su presidente ejecutivo– como del proyecto del crucero –era su CEO–: lo acusaba de prácticas contables irregulares, obligando al astillero a asumir costes que tenía que haber sufragado la dueña del barco.

“Se produjo una vampirización de Hijos de J. Barreras”, exhortó este lunes la abogada del británico, Belén Canosa. Lo hizo en el juicio que enfrentó a Liam Campbell y a la compañía por despido improcedente y conculcación de derechos fundamentales. En el procedimiento, cursado por el juzgado de lo Social número 1 de Vigo, también figuraban como partes demandadas el propio Prothero y Oaktree.

“Había un ordinario control y sometimiento de Barreras por Oaktree”, zanjó en sus conclusiones. Porque la vista de ayer trascendía a un litigio puramente laboral: se trataba de abordar el vínculo directo entre el fondo americano con la dueña del astillero (Cruise Yacht), que utiliza la marca comercial The Ritz-Carlton Yacht Collection. De demostrar que son un único grupo empresarial, aún teniendo un vergel de ramificaciones, y de lograr que el gigante Oaktree costee la indemnización reclamada por Liam Campbell. Todas las partes demandadas solicitaron la desestimación íntegra de las pretensiones del ingeniero inglés. El hecho es que, según su argumento, fue despedido del astillero de Beiramar cuando advirtió a las cúpulas de Oaktree y Marriott (es la matriz de la marca Ritz) de lo que Prothero estaba haciendo en Vigo. De que había cargado a cuenta de Barreras un nuevo sistema de aire acondicionado, cambiado de proveedor –sin pedir presupuesto– para los camarotes de tripulación o encomendado de forma irregular el palo de proa. El mismo día en que en Estados Unidos recibieron la denuncia interna de Campbell –en febrero de 2021, cuando recurrió al canal de denuncias–, éste perdió su acceso al correo y a la línea telefónica de empresa. También notificó las irregularidades a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce, semipública), pero nadie atendió su mensaje.

Douglas Prothero compareció por videoconferencia, en una alocución atropellada por la traducción instantánea y la pésima acúsica de la sala en la Ciudad de la Justicia. Negó haber dado él la orden para el despido de su subordinado –atribuyó esa responsabilidad al departamento de recursos humanos, tras una deliberación del consejo de administración– y que la compañía le había ofrecido extender su periodo de prueba por “un problema de rendimiento”.

Preguntado por si un alto directivo de Oaktree fue quien le trasladó que existía una queja formal por sus supuestas maniobras irregulares en Barreras, respondió: “No lo recuerdo. No fue una amenaza, lo que le dije es que había un problema de bajo rendimiento y él lo aceptó. Decidimos darle otra oportunidad”, con esa extensión del periodo de prueba, durante el cual no habría penalización en caso de despido. No se formalizó.

Los letrados que asistieron en representación de Barreras, Cruise Yacht (dueña del crucero), Oaktree y el propio Prothero trataron de tumbar una por una todas las argumentaciones de la demanda. “Carece de veracidad que hayan existido tantas irregularidades en solo seis meses”, aludió la representante de la administración concursal, Tahice Legal. Aún en el caso de un despido improcedente, esta parte indicó que a Campbell solo le correspondería una indemnización de poco más de 4.000 euros. “Es un relato torticero de los hechos, no tiene ni pies ni cabeza”, exhortó el abogado de Prothero. El de Oaktree, por su parte, expuso una “falta de legitimación pasiva; no sabemos qué hacemos aquí”, para desvincular al fondo del litigio entre el ex director general y la compañía viguesa. El abogado del Estado, en representación de la Sepi y Cesce, abandonó el juicio al considerar que ambas entidades no tienen “ningún interés” en este litigio.

JP Salazar, el fiel subordinado en silencio (y al móvil)

Ha pasado por distintas responsabilidades en el proyecto Ritz-Carlton Yacht Collection, que es la marca comercial de Cruise Yacht, propietaria de momento de Barreras. Conocido como JP Salazar –ayer en el juicio se identificó con el nombre de Alberto–, a día de hoy es vicepresidente senior de Iniciativas Estratégicas de la armadora de lujo.

Fiel escudero de Douglas Prothero, que acaba de abandonar la dirección de esta naviera, asistió a toda la vista con el móvil en la mano. En un momento desveló que estaba conversando por mensajería móvil con el canadiense, cuando el magistrado preguntaba si la comunicación por videoconferencia era buena.

Las disputas con las navieras Havila y Armas, pendientes de este proceso

Actualmente, tras la venta de su unidad productiva a Grupo Armón, Hijos de J. Barreras es una carcasa societaria con las costuras rotas por las deudas. Ya no cuenta con activos liquidables, así que es insolvente frente a los acreedores que quedaron con facturas pendientes. Salvo que se demuestre, con la estrategia de levantamiento del velo –concepto que define la teoría jurídica por medio de la cual se puede ingresar en el entramado de una empresa para responsabilizar al administrador o a otras empresas que actúen a la sombra de la compañía responsable–, que existe un grupo empresarial cuya cabecera es Oaktree Capital Management. Esta sí que tiene dinero para costear los juicios multimillonarios que acaba de perder Barreras: por importe de 37 millones de euros con la naviera noruega Havila Kystruten, y por otros 28 con la española Armas.

A la primera le canceló un contrato para la construcción de dos cruceros para rutas marítimas por los fiordos, con errores (ajenos) de diseño que les habrían impedido acceder a las dársenas por tener un sobrepeso de más de mil toneladas.

Su construcción se paró, lo que quedaba de las estructuras fue a desguace y la compañía Havila tendrá que recuperar el dinero que adelantó al astillero. Con la segunda el litigio fue menos novelesco: del ferri por el que Armas había adelantado esos 28 millones no se ensambló ni un solo bloque, no se compraron los motores y nadie vio nunca esos planos.