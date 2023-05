Las vacantes en las empresas gallegas aumentan en más de 1.000 en tres meses

Además del encarecimiento de la financiación y de los máximos históricos en el precio de buena parte de las materias primas, la Fundación Laboral de la Construcción advierte que la falta de mano de obra cualificada “agudiza la distorsión entre los costes y los presupuestos”. “A no existir trabajadores cualificados para determinados trabajos los plazos se dilatan”, señala la entidad compartida por la gran patronal del ladrillo ( la Confederación Nacional de la Construcción) y los sindicatos UGT y CC OO para labrar un sector “más profesional, seguro, capacitado y con futuro”.

En el informe de 2022 de su observatorio, contrapone el déficit de candidatos con “el alto peso” de la población parada menor de 25 años en España (29,7%), “susceptibles de recibir formación específica”. “La industrialización podría ser una posible vía para mitigar este problema, pero el proceso no se puede llevar a cabo con un mercado laboral tensionado por costes y puestos de trabajo no cubiertos, con un interés inversor retraído y un alza de tipos de interés que no facilita el despliegue de fábricas de construcción industrializada a mayor escala”, destaca el organismo, que considera “decisivo” atraer a los jóvenes para “asegurar un adecuado relevo generacional”.

Dos de cada diez ocupados en la construcción en España ahora mismo superan los 55 años. “Cabe destacar que el grupo de 60 y más años aumenta año tras año, llegando a casi 100.000, el 7,4% de la población trabajadora en el sector –añade–. Su importancia no es solo cuantitativa, sino también cualitativa ya que la mayoría de estos trabajadores trabajan a pie de obra”.

La construcción es una de las actividades que más está levantando la voz en el debate abierto sobre el desajuste entre la oferta y la demanda laboral. Está a la cabeza también de los grupos de presión para la reforma del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura –donde se recogen los perfiles profesionales más deficitarios para poder contratar a extranjeros en su país de origen–, pero no es una excepción.

Se queja el transporte, el campo, la pesca, actividades más sofisticadas como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y hasta las empresas de cuidados y la hostelería. Un problema que bascula entre los efectos del propio invierno demográfico, el cambio disruptivo en las relaciones laborales, la irrupción de actividades innovadoras en el tejido productivo y los pies arrastrados de muchas empresas en la mejora de las condiciones, especialmente los salarios.

¿Cuántas vacantes hay en la actualidad en la comunidad? Según las cifras actualizadas ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE), los puestos pendientes de cubrir en el primer trimestre entre las empresas de 10 asalariados en adelante ascendieron a 13.841. Son 1.034 más que entre octubre y diciembre, retomando la senda alcista que parecía haberse parado a mediados de 2022, cuando la actividad en general pisó el freno azuzada por el impacto de la crisis energética y la inflación. El número mermó un 13,5% en comparación con el arranque del pasado ejercicio.