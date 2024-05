Iria Aldegunde presenta na Casa das Letras o seu novo cómic

A Casa das Letras de A Estrada acolle hoxe o acto de presentación do cómic realizado pola ilustradora Iria Aldegunde da icónica novela de Xosé Neira Vilas, Memorias dun neno lagrego. Ademais da autora, no acto participarán o director da Editorial Galaxia, Suso Doínguez, o mestre e escritor Carlos Loureiro, a condutora do programa O recuncho da lingua ,Pilar Bernárdez e o alcalde, Gonzalo Louzao. A entrada é libre ata completar o aforo da sala, e a actividade comezará a andar ás 20.00 horas,