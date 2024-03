Iria Donsión e Uxía Simón comparten o “Verso en lúas”

O XIII Concurso de Portadas de Libros Verso en lúas ten como gañadoras a dúas alumnas de segundo da ESO do IES Ramón María Aller Ulloa: Iria Donsión Pérez e Uxía Simón Porral comparten o premio ex aequo. O certame está convocado polos departamentos de Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua Inglesa do mesmo centro educativo lalinense.