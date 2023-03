El candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, le exige a Crespo “que se calme y que recuerde que esto es una democracia”. Lo hace en relación a las declaraciones del actual alcalde sobre la falta de acuerdo con algunos propietarios para la compra del terreno donde quiere hacer la “gran praza”. “Tuvo cuatro años para hacerlo bien, y ahora se da cuenta de que su intento de propaganda antes de las elecciones choca con su falta de gestión en este mandato”, dice. Con respecto a esto, Cuíña defiende que él está anteponiendo los intereses de los lalinenses al interés económico privado. “La única obsesión de Crespo, que es un alcalde de infografías, era hacerse una foto tomando inmuebles inmueble al estilo de Hugo Chávez antes de las elecciones”. El candidato de Compromiso coincide con el actual alcalde en que “ahora los lalinenses tienen la posibilidad de elegir entre dos modelos muy diferentes”. Uno es el de Crespo, que pasa por hacer una plaza con sumas multimillonarias para la que él mismo admite que a día de hoy no tiene proyecto ni sabe cómo se va a pagar. La otra, que defiende Cuíña, es la de “la racionalidad del gasto en cuestiones prioritarias, que se aplicará si gano”.

Cuíña recuerda que dijo que no había acuerdo con los propietarios, y demostró que “Crespo mintió cuando lo anunció”. Incide en que hay más de uno que no firmó, mientras que otros lo hicieron “por armonía familiar, que para mí merece todo el respeto”. En todo caso, lamenta que Crespo haya querido “pasarme familiarmente por encima, y eso no se lo permito: aquí están las consecuencias”, evidencia. Recuerda que Compromiso acordó pactar la “Axenda Urbana” con el gobierno del PP “por responsabilidad”. Sin embargo, el proyecto de Crespo “no tiene ni pies ni cabeza”, porque “su obsesión era tener una firma a modo de victoria antes de las elecciones, y eso le salió mal”, manifiesta Rafael Cuíña.

Al mismo tiempo, señala que “ya está bien e presentar proyectos y no hacerlos engañando a los vecinos”. Así, “presentó el de las pistas de atletismo y no hay ni terrenos, presentó la ‘gran praza’, y cuatro años después así estamos”.

Cuíña recuerda que Crespo vive de los proyectos Edusi “decididos por mi gobierno”, y de presentaciones de “infografías” para el edificio de Medio Rural, que ahora –décadas después– estará supuestamente “en 2025”. Es más, el actual alcalde realiza este anuncio una semana después de que no se puedan realizar presentaciones por la entrada de la convocatoria electoral. “Ya está bien”, insiste el candidato de Compromiso.