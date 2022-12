Este domingo 11 de diciembre tendrá lugar en Forcarei una de las numerosas movilizaciones que se llevarán a cabo en toda Galicia en contra de la invasión de proyectos eólicos en el rural gallego. El acto, que está organizado por Eólica Así Non, dará comienzo a las 11.00 horas en la Praza do Concello y está convocada por diversos colectivos de Tabeirós, Terra de Montes, Cotobade, Campo Lameiro y Serra do Suído. es y grupos políticos.

Por otra parte, la Consellería de Medio Ambiente expone la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del eólico Pico Seco, que afecta a Lalín y O Irixo. El parque que promueve Aerogeneración de Galicia recibió 94 alegaciones de particulares y otras 6 de colectivos. Ni Lalín no O Irixo presentaron informes al estudio de impacto ambiental. Tras los alegatos, la empresa propone modificar la orientación del molinillo número 5. Distintos departamentos de la Xunta recomiendan medias protectoras si aumentan las aves rapaces y presentar un proyecto arqueológico.