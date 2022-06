Cuiña anuncia dos humanizaciones más en la inauguración de la obra de Progreso

Casi un año después de que se iniciaran las obras y con medio de retraso, la Rúa do Progreso estrenó ayer oficialmente su humanización, en un acto presidido por el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, y el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña. Este atribuyó la demora exclusivamente a la crisis mundial de suministros y eximió de toda culpa a la empresa adjudicataria, Narom SL, a la que incluso mostró un “agradecimiento especial” por conseguir ejecutar el proyecto “tal cual estaba previsto”, a pesar de las dificultades. También mostró su gratitud a vecinos y, sobre todo, comerciantes por su paciencia durante “casi un año” y su seguridad en que les será recompensada ahora con una calle “para las personas y con mucha actividad”.

“Desde hoy se puede valorar como quedó la calle”, apuntó el regidor local, una vez rematados el viernes los últimos detalles: colocación de contenedores y nuevas papeleras y encendido del alumbrado. Se refirió a los “muchos atrancos” que sufrió el proyecto, simbolizados en la presentación de cerca de 2.000 firmas en su contra, “muchas con muy buena voluntad, de gente que creía que no era la mejor opción, pero también muchas con muy mala fe”. Cuiña asegura que las estudió “una por una” y había “muchas de Lalín, de niños y hasta de gente que ya no está entre nosotros. Si fuesen todas del casco urbano de Silleda –apostilla–, no seríamos tan locos como para hacer la calle”.

El proceso de humanización tendrá continuidad con “dos actuaciones más” similares a la de Progreso, tal como indicó ayer el alcalde, que no quiso concretar más hasta no tener la financiación “amarrada”. No obstante, todo apunta a que una de las calles a remodelar es la Avenida do Parque, la otra arteria comercial del pueblo y que conforma su eje viario central con Progreso, a la que da continuidad.

El delegado gubernamental puso a Silleda como “referente” en los procesos de humanización, por delante incluso de ciudades como Ferrol o Lugo, que están iniciando ahora sendos proyectos. Miñones, que estuvo acompañado por la subdelegada en Pontevedra, Maica Larriba, aseguró que la obra ejecutada va en línea de la transición energética que plantea el Gobierno de España, igual que la red de calor. Incidió en la oportunidad que representa el plan de recuperación y fondos europeos como los Next Generation. “Es una gran oportunidad y la tenemos que aprovechar, como aquí”, señaló, en alusión a los cerca de 700.000 euros invertidos en Progreso.