El Concello de Lalín valora la compra de terrenos en Ponte dos Cabalos para poner en marcha un área recreativa junto este enclave arquitectónico milenario restaurado a finales de 2020. No en vano, la idea del gobierno local, ya por entonces, era la puesta en valor del entorno con visitas guiadas.

El regidor lalinense, José Crespo, anunció esta posibilidad durante una entrevista en la radio municipal, en la que reiteró la decisión acertada de comprar la Casa de Álvaro, por 650.000 euros. Apunta, una vez más, que en este céntrico inmueble irá la oficina de turismo, pero podría albergar además un “particular Museo do Cocido”, con carteles de la cita gastronómica y venta de productos de recuerdo de la misma. Estos dos espacios no serán las únicas adquisiciones del Concello de Lalín, pues se está intentando llegar a un acuerdo con los dueños de la conocida como granja de Meiriña, para derribarla y construir un jardín. En esta área de reparto 21 hay una zona de solares privados, que tendrían que abonar su parte de urbanización.

Hubo otros temas relacionados con infraestructuras durante la entrevista: sigue tramitándose la ampliación del polígono Lalín 2000, y al pleno de hoy irá la desafección de un camino en Goiás para su venta a un familiar de la edil Begoña Blanco. Crespo explicó que es un camino sin uso desde hace años y que el proceso cuenta con todos los informes favorables. No es el primer camino en desuso que se desafecta, y en la sesión de hoy Blanco no votará, por lo que está en manos de la oposición que salga adelante o no la desafectación, ya que en los 10 votos que le quedan al PP no primará el de calidad del alcalde. La sesión abordará también los 1,6 millones de euros de remanentes que van a inversiones en el casco urbano y en parroquias.

Este miércoles, por otra parte, cerró el plazo de ofertas para los lotes 1 y 2 de la operación de crédito de 6,9 millones con las que Lalín quiere financiar obras. Esos dos lotes suponen 4,5 millones, y a ellos se presentaron tres bancos: Abanca, La Caixa y Banco Santander. Días atrás se formalizó el lote 3 con Caixa Rural Galega, por 451.000. Crespo, ante la respuesta de tres bancos, tacha a Rafael Cuiña de mentiroso al afirmar que los bancos no se fiaban de Lalín. Explica que hubo una confusión con los plazos de remisión de ofertas. Por último, quiso agradecer al ya presidente en funciones de la AED, Antonio Lamas, estos ocho años de concordia.