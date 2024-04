Crespo: “Hoy entras en Lalín y la gente ve una avenida chula”

“Pese a ser dificultosa, porque las casas fueron hechas a distinto nivel, la urbanización de la entrada de Lugo quedó bastante bien”, opina el alcalde de Lalín, José Crespo, sobre la reforma de la calle Areal. “Hoy entrasen Lalín y la gente ve una avenida chula. Tiene una buena iluminación. Estoy muy satisfecho”, declaró ayer a una radio local.

Areal no solo estrena reforma, sino también polémica por la implantación de la zona azul. “Hay gente que la quiere y otra que no –comenta–. Eso es normal, nunca todo el mundo está de acuerdo. Lo importante es buscar un equilibrio”. No obstante, el regidor sostiene que “el 80% de los comercios y empresas” pidieron el sistema de aparcamiento rotatorio. “La idea es que funcione lo mejor posible para todos, pero es imposible ponerlos a todos de acuerdo”, apostilla. A raíz de la experiencia de otras calles, en las que también hubo polémica por la llegada de la zona azul, cree que la gente “la va aceptando y funciona bien”. En todo caso, “eso no quiere decir que no se puedan revertir las cosas”, admite Crespo. “Ahora hay que darle un voto de confianza a que esto funcione como se planificó. Cuando pase un tiempo ya veremos si es aceptable o no tener zona azul”, concluye.