Cuatro días en Vespa desde Sevilla a Lalín

El Motococido de 2024 del pasado fin de semana fue un rotundo éxito de participación con cifras de récord. Entre los numerosos participantes que participaron en la concentración organizada por el por el Motoclub Km0 destacó la presencia de un simpático sevillano que formó parte del evento subido a una Vespa restaurada. Se llama Cesáreo Carmona y aprovechó la realización del Camino de Santiago por la Vía de la Plata y la ruta sanabresa para acercarse a la capital dezana subido a su coqueto escúter.

Carmona recibe el premio al motero más lejano en el Motococido 2024. / Cedida

Cuatro días tardó Carmona en cubrir los más de 900 kilómetros que separan la capital hispalense de la tumba del Apóstol Santiago. El motero recibe la llamada de FARO cerca de Almendralejo, donde estaba ayer, y pretende llegar hoy a la capital andaluza después de una grata experiencia en la cita motera lalinense. “Tengo un muy buen amigo, Tono, de Lira, Carnota, que fue el que me dijo que había en Lalín una concentración. Yo tenía pensado hacer el Camino de Santiago en Vespa cuando me jubilara. Me jubilé el año pasado con 60 porque los bomberos lo hacemos a esa edad y me dije que no tenía que dejar pasar más tiempo para hacer el Camino de Santiago y sus cerca de 1.000 kilómetros. Y de ahí partió todo”. Viaja a lomos de una Vespa P200E matriculada en Cádiz en 1980 que estuvo a punto de desguazar porque explica que “hace unos diez años pensaba venderla o tirarla porque creía que no valía nada. Total que me convenció un compañero de que era una joyita. La restauré, le desmonté el motor y me la pintó un especialista. Bendita la hora en la que la arreglé”.

La particular ruta jacobea llevada a cabo en el escúter se lleva a cabo por carreteras nacionales en etapas de entre 200 y 300 kilómetros. “Pinché saliendo de Salamanca y ese es el único percance que tuve. Espero que la moto llegue a Sevilla porque va bien. Parece mentira pero estos chismes aguantan más de lo que yo pensaba. Es una moto muy fiable”, destaca su orgulloso propietario desde tierras extremeñas. Carmona tiene que claro que regresará a Lalín en próximas ediciones: “El Motococido me pareció fantástico. Para el año que viene vuelvo. Seguro. Lo que pasa es que me voy a plantear si ir en Vespa o en una BMW que tengo y que también tiene 24 años. Me dieron un premio por ser el piloto más lejano. Se han portado muy bien en Lalín”. El sevillano de la Vespa, como le conocían en la concentración, cumplió el objetivo de visitar la tumba de Santiago y “pedir salud para todos”.

Rueda y ancestros

Cesáreo Carmona protagonizó durante el Motococido de Lalín una anécdota con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se acercó a charlar con él. “Por cierto, tenéis un presidente de la Xunta muy cercano. Yo alucinaba. Estuve hablando con él y le dije que a Juanma Moreno no hay forma de acercársele por sus guardaespaldas. Me pareció un tío muy próximo. Yo hice la mitad del recorrido porque no podía ir al ritmo de las motos grandes como la suya pero todo estuvo muy bien”, destaca el motero sevillano. Además, Carmona presume de sus raíces gallegas señalando orgulloso que “como este año he tenido mucho tiempo me ha dado por mirar el tema de los antepasados. Tengo ancestros que se vinieron de Galicia para la provincia de Cádiz. Son de una aldea de la provincia de Pontevedra que se llama Moscoso (Pazos de Borbén). Mi tatarabuela vino de allí”. Insiste en prometer que volverá a Lalín y en el Motococido ya cuenta con él para la próxima edición.

Suscríbete para seguir leyendo