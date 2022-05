Antonio Lamas renuncia a volver a optar a otro mandato en la AED tras ocho años

Antonio Lamas anunció ayer su renuncia a repetir como candidato a la presidencia de la Asociación de Empresarios de Deza (AED). Lleva en el cargo tres mandatos, desde 2014, pero su trabajo en la directiva se remonta a varios años atrás, puesto que ya estaba al frente de la tesorería durante las presidencias de José Luis Vila y Alejandro Campos, a quien sustituyó hace ocho años.

Lamas y su equipo ganaron las elecciones de 2016, y en 2018 revalidaron el cargo sin comicios, ya que fue la única lista que se presentó a la directiva. Fue en 2018 cuando se decidió que los mandatos durasen cuatro años en lugar de dos. Así las cosas, Lamas lleva “un tercio de mi vida aportando a la AED”, como recordó ayer, flanqueado por parte de sus compañeros de junta directiva. Quiso recordar que durante esos 18 años, la AED primero pasó por una recesión, después por una pandemia y ahora por una guerra.

Pero ello no impidió que el colectivo pusiese en marcha campañas para dinamizar la comarca: las Xuntanzas Empresariais, de las que hubo cinco ediciones y que fueron rotando por los municipios; la implantación de la seguridad en el polígono Lalín 2000; los concursos de tapas; campañas de promoción del comercio local, como las de la Noite Branca o de Navidad; los viajes empresariales a Madrid o Miami y la gestión de programas integrales de empleo.

La espina del suelo industrial

A Lamas sí le queda alguna ‘espina’ tras este etapa, como la ampliación de suelo industrial. “Me gustaría que hubiese más suelo industrial disponible, pienso que es una fuente de riqueza para cuando haya la mínima oportunidad de una empresa que desee asentarse”, apuntó, a la vez que añadió que la ampliación de Lalín 2000 “va más despacio de lo previsto”, pero confía en que sea una realidad cuanto antes. Quiso mencionar, también, que pese a la globalización, un pueblo y una villa están vivos si tienen tanto pequeño comercio como hostelería. En este punto, aprovechó para destacar el trabajo de todas las comisiones de su equipo, pero sobre todo de las de hostelería, comercio e industria.

Cuando asumió Lamas la presidencia, la AED tenía 309 socios. Hoy, 8 años después, llega a los 362. Vale que está lejos de los mejores tiempos en que superó el medio millar, pero la AED “es económicamente sostenible, pese a que en 2021 las cuentas fueron lo más justas posible”. Precisamente, el 7 de junio (a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda) el colectivo tendrá una asamblea general para la aprobación de cuentas de 2021 y de los presupuestos de este año.

Este lunes se remitirá a los socios la convocatoria para las elecciones. Pueden presentarse candidaturas desde el 30 de mayo al 6 de junio. Las listas han de entregarse en la sede de la AED con al menos un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y de uno a siete vocales, con además un tope de cuatro suplentes. El 13 de junio se proclaman las candidaturas: si solo hay una ya se nombra al nuevo presidente y miembros de la junta. Si hay dos o más, la mesa electoral queda constituida el día 14, y las elecciones serán el 22 de junio en la sede. La asamblea extraordinaria comenzará a las 20.00 horas en primera convocatoria.

Ni en otra directiva ni en política

Antonio Lamas dejó claro que no formará parte de una nueva directiva de la AED. “Considero que ya fue un tiempo suficiente de dedicación”. Eso sí, tras este paso a un lado “no voy a ser como los expresidentes del gobierno, que se convierten en jarrones chinos, que uno no sabe dónde ponerlos. Yo me retiro y no voy a juzgar lo que hagan mis sucesores. Pero me gustaría que hubiese cierta continuidad en el equipo y en el trabajo que se hizo hasta ahora”.

Estas palabras fueron una especie de guiño al vicepresidente, David Campos, quien afirmó que el proyecto debe tener esa continuidad “pero hoy no toca, hoy es la despedida de Antonio”, por ayer. Recordó que trabajó muchos años con Lamas. Campos lleva ya 10 años en la directiva, en distintos puestos. Apuntó que es una posibilidad la de liderar una lista, pero que no está confirmada. Preguntado por si entrará ahora en política local, Lamas recalcó que “ahora toca salir” de la directiva de la AED, y que apoyará, eso sí, los proyectos del colectivo. Pero que no se le pasa por la cabeza entrar en política porque “necesito mucho tiempo libre”.

Actividades el 17 de junio

El de ayer ha sido el anuncio oficial de su dimisión como presidente, pero este paso a un lado tendrá “una despedida a lo grande”, como indicó el propio Lamas. La ya junta directiva en funciones está trabajando en una campaña para el viernes 17 de junio, que incluso podría abarcar todo el fin de semana, con la que la AED quiere “llenar Lalín de actividades y de gente”. Esa será la despedida definitiva. Ayer ya agradeció el apoyo de sus compañeros, de los socios, de la administración y la labor de la oposición política.