El COB recibe al Estudiantes con un Pazo que llenará gradas

El Club Ourense Baloncesto recibe esta tarde a las 19.00 horas a uno de los equipos más reconocibles de España, el Movistar Estudiantes. El candidato al ascenso a ACB pisará un Pazo dos Deportes que estará lleno y que promete ser una fiesta.

Con la salvación virtualmente conseguida, ahora el objetivo de la plantilla de Félix Alonso es sumar otra victoria y conseguir acceder a los puestos de play-off, sobre todo tras las dos últimas derrotas, para dar la sorpresa.

No será un partido fácil por la calidad que atesora el rival en todas las posiciones como bien reconoce el entrenador leonés: “es fundamental minimizar los errores, a nivel defensivo tenemos que controlar que Wintering no lleve el ritmo del encuentro y que Larsen en el poste bajo no haga el daño que suele hacer, y conseguir que su porcentaje de acierto desde la línea de los tres puntos no sea bueno. Ofensivamente tenemos que hacer un partido de ritmo alto, jugando más posesiones de las que solemos hacer, jugar un poquito más desordenados, con menos situaciones de cinco contra cinco, ya que allí ellos son muy buenos”, advierte Alonso.

Respecto a la baja de Michael Carrera y como podría afectar a Estudiantes, Alonso no hace concesiones. “Con Carrera el récord de victorias es de 10-7 y sin el ganaron los siete, incluida la Copa Princesa. Es una baja sensible ya que es un jugador muy importante, pierden una rotación, pero los números están ahí. Quizás en el corto plazo les afecte, pero las sensaciones que yo tengo es que puede hasta beneficiarles su ausencia. En cualquier caso, nosotros tenemos que ir a lo nuestros esté el o no”, zanja.