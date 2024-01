El Club Deportivo Arenteiro recibe esta tarde a las 16.00 horas en el Municipal de Espiñedo al Teruel, un equipo que se presenta en el feudo de los verdes como colista de la clasificación, pero que el míster, Javi Rey, advierte “no será fácil”.

Los carballiñeses llegan a la cita tras una gran semana de entrenamientos porque “al final una victoria da mucha tranquilidad para trabajar durante toda la semana”, dice Rey, quien relata que el viaje de vuelta desde Irún, donde consiguieron esa victoria por 1-2, “fue muy largo pero también muy feliz porque los jugadores venían muy contentos y el ambiente era muy bueno”. Así pues, el conjunto entrenó el lunes, el martes tuvo jornada de descanso y el resto de la semana preparó el partido que esta tarde los enfrenta a los aragoneses, y donde esperan conseguir otros tres puntos que sumados a los 29 actuales los sitúe en zona de play-off de ascenso. Para ello dice que están otra vez “los cinco sentidos puestos” en el choque.

Sobre el rival el entrenador opina que “no hay que fiarse” de la tabla clasificatoria donde ocupan la última posición con tan solo 15 puntos, sino que “la estadística dice que es un rival difícil de superar, es un equipo que lleva 10 partidos fuera de casa y empató 7 y perdió solo tres en campos muy difíciles como el Anxo Carro frente al Lugo, en el Stadium Gal ante el Real Unión de Irún y en el último minuto en el Johan Cruyff delante del Barça Atlétic. Por lo demás, cosecha empates, es decir, es un oponente que está en el último puesto pero no nos puede confundir”, sostiene Rey.

Con la estadística en la mano remarca que “es un equipo que tiene 18 goles en contra en 20 partidos, en clasificaciones de años anteriores es imposible encontrar un conjunto que vaya último de la Liga con esas cifras” y además enfatiza que cambiaron de entrenador hace siete jornadas, con la llegada de Raúl Jardiel el pasado noviembre, y desde entonces “solo tienen una derrota ante el Logroñés”.

“Esto se lo dije a los jugadores en el informe del rival. A mí me pueden creer o no, pero la estadística en el fútbol no miente. Sabemos la dificultad del partido, jugamos en casa y tenemos la mente puesta en intentar volver a sumar de tres porque creo que podríamos dar un paso importante si somos capaces de superar a Teruel; pero no va a ser un partido sencillo”, advierte el técnico, señalando que posiblemente el encuentro “sea largo, muy, muy cerrado y con pocas ocasiones de gol”, lo que implicará un resultado muy corto. “Tendremos que hacer muchísimas cosas bien y darle la importancia que tiene porque para nosotros los tres puntos son muy difíciles de conseguir en cualquier parte y hoy no será menos”, asevera.

De este modo insiste en que “no jugamos contra el último clasificado, jugamos contra el Teruel y le tenemos máximo respeto”. Asegura que desde el cuerpo técnico analizaron muy bien el partido porque saben que “tienen puntos fuertes “, “es un equipo que defiende muy bien, un equipo muy vertical y además tiene jugadores muy buenos técnicamente. Así que es un equipo de la categoría, los números lo demuestran; empata mucho, tiene resultados muy cortos, mucho 0-0, así que será difícil hacer gol”, enumera Javi Rey, que a los suyos le pide “salir muy fuertes procurando ponerse por delante”, aunque “con mucha tranquilidad para hacer frente a un buen rival”.

La hora no es la habitual para las disputas del Arenteiro, pero al míster no le preocupa. “Es un buen horario para el aficionado, con buena temperatura y sin lluvia. Creo que será un día bonito para que los niños puedan venir al campo y a mí me encanta ver gente joven en Espiñedo, ver sonrisas y mucha ilusión”, concede Rey, que indica que “necesitamos el mismo ambiente que el día del Deportivo o el día del Barça B, porque para nosotros es un partido igual de importante. Necesitamos Espiñedo en esos momentos en que el Teruel esté mejor que nosotros, necesitamos el apoyo de nuestra afición, necesitamos que el público apriete desde el minuto 1 hasta el 95 porque nos jugamos mucho”.

En cuanto a la plantilla, el equipo incorporó esta semana a Marino Illescas, cedido desde el Algeciras hasta el final de la temporada, y esta tarde entra en convocatoria junto a 19 jugadores más, de los que dispone Javi Rey que recupera a Germán tras cumplir sanción y pierde a Pol Bueso, que vio la quinta tarjeta en Irún.