El Arenteiro quiere resarcirse en su regreso al feudo

El Club Deportivo Arenteiro recibe este domingo a las 19.00 horas en el Municipal de Espiñedo a la Sociedad Deportiva Tarazona, una cita que analiza el entrenador de los verdes, Javi Rey, subrayando que “no hay que dejarse llevar por la clasificación”.

“Recibimos al Tarazona, un muy buen equipo que, al igual que nosotros, está recién ascendido. Es un equipo que también firmó muchos futbolistas en la última semana de mercado y analizando su plantilla vimos que tienen muchos jugadores que el año pasado competían en Primera Federación y que, por tanto, ya tienen experiencia dentro de esta categoría”, indica Rey, quien advierte que “ a estas alturas de liga no hay que mirar la clasificación, ahora mismo es cierto que están en el último puesto, pero no es real. A estas alturas ir primero o ir último no es nada definitivo y no nos puede confundir”.

Para describir a los visitantes, que llegan desde la comunidad de Aragón, dice el técnico que son, según lo analizado, “un conjunto muy físico que presiona muy alto, que no se va a meter atrás y que no esperamos que venga a Espiñedo a encerrarse, sino todo lo contrario. Sabe saltar mucho hacia adelante, es un equipo valiente que arriba tiene jugadores muy fuertes en el juego directo; es un equipo peligroso a balón parado... Sabemos que nos vamos a enfrentar a un muy buen rival”, concluye Rey.

Como novedad el equipo cuenta con la incorporación de Vicente Esquerdo para reforzar el centro del campo, una posición que se había quedado debilitada debido a la baja de Adri Cruz por su tendinitis y, sobre todo, por la lesión que supone una baja de larga duración de Curro Rivelott.

“Esquerdo nos va a aportar calidad en el centro del campo, es un jugador que con balón es muy bueno y técnicamente tiene mucho nivel. Es capaz de encontrar pase hacia adelante, es más un ocho que un seis, pero también es cierto que a estas alturas tener que ir al mercado no es sencillo y hemos tenido una muy buena oportunidad, porque para el Arenteiro que Vicente Esquerdo esté en nuestra plantilla es importante”, resalta el entrenador poniendo de relieve “el gran trabajo” que realiza la dirección deportiva y ensalzando el papel de Álex Vázquez en este mercado tras la lesión de Curro; “creo que hay que valorarlo mucho y creo que ha hecho una plantilla muy competitiva”, opina.

Además de la posibilidad de que Esquerdo entre en convocatoria si se termina el papeleo para la ficha, el míster volverá a contar con tres jugadores fundamentales para el equipo: Germán Novoa y Tiago, que se reincorporan tras cumplir la sanción percibida ante el Real Unión de Irún, y Marquitos, que no pudo jugar ante el Celta Fortuna por unas molestias en el abductor que desde el cuerpo técnico decidieron no forzar para evitar una lesión.

Así las cosas dice el ourensano que el Arenteiro “llega muy bien a nivel físico, muy bien a nivel condicional y sobre todo preparado a nivel psicológico y con ganas de jugar”.