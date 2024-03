Casa Adriano, Getelec Instalaciones y Crispametal se juegan el título

Casa Adriano, Crispametal/Celtamotor y Getelec Instalaciones se jugarán el título de la Liga Keniata de Moaña en una emocionante última jornada del campeonato que registrará, además, un enfrentamiento directo. El vigente campeón se medirá al Getelec Instalaciones el domingo a partir de las 12.30 horas, mismo horario en el que el Crispametal disputará su encuentro ante el A Centoleira/Daniel’s.

Con la calculadora en la mano, solo el Casa Adriano depende de sí mismo. Si vence, revalidará el campeonato. El Getelec Instalaciones, por su parte, necesitaría derrotar a su máximo rival y a la vez esperar el pinchazo del Crispametal. Este, por su parte, debe apostarlo todo a una victoria en su partido, y a que el Casa Adriano no sea capaz de ganar el suyo. En definitiva, cualquiera de estos tres equipos, separados por solamente dos puntos después de 21 jornadas, puede alcanzar la gloria.

Resultados y clasificación de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

La batalla por el título más emocionante de las últimas temporadas deja en un segundo plano al resto de la jornada, a pesar de que aún están en juego las últimas plazas para poder disputar en el grupo de cabeza la Copa. La clasificación se partirá en dos para una Copa de Primera y otra de Segunda División.

Plazas para las Copas de Primera y de Segunda

En la pasada jornada el duelo más interesante fue el que enfrentaba al Crispametal con el Fulming Bar Royal, último escollo que le quedaba por salvar para llegar a la última jornada con todas las opciones de coronarse. El segundo clasificado lo resolvió con un 3-1 que, a su vez, permitió al Electricidad Bermúdez situarse en la cuarta posición gracias a su ajustadísimo triunfo ante el Unión Penosa. Casa Adriano y Getelec Instalaciones resolvieron con comodidad sus respectivos enfrentamientos con el Rápido da Jalleira/Axeito Urban (8-0) y Máikel and Best Sport (14-2) en las que fueron las goleadas del fin de semana.

En la zona intermedia Orquesta Magos y Bar Ramona/Repsol vencieron en sus choques ante Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo (4-3) y Cervexería O Carlete (6-3), respectivamente. A Centoleira –que ganó al Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas– y Retoral/Piscis ya tienen asegurada su presencia en la Copa de Primera. Para las otras cuatro plazas gana enteros el A Camelia/O Caramuxo, verdugo precisamente del Retoral, y el Vinoteca a Cepa Bueu, que suman 30 puntos. También estarían dentro Cervexería O Carlete y Máikel and Best Sport, si bien este último descansará en la última jornada. Es la oportunidad para que Bruno The Rock Barbers y Decoraciones Fernández puedan optar a lograr plaza entre los mejores.

