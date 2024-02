Los favoritos ganan y la cabeza sigue en un puño

Los favoritos no fallaron en la jornada pasada de la Liga Keniata de Cangas y la cabeza de la clasificación continúa en un puño, con tres equipos en un margen de solamente dos puntos. Casa Adriano y Crispametal continúan compartiendo el liderato de la categoría después de haber resuelto con facilidad sus respectivos compromisos. El vigente campeón se impuso al A Centoleira/Daniel’s por 4-1, mientras que su máximo rival en la lucha por el título firmó el resultado más abultado del fin de semana, con un 15-1 ante el Mapfre Moaña, a la postre colista de la competición moañesa.

La tercera plaza es para un Getelec Instalaciones que se deshizo de forma sencilla por 11-2 del Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo para mantenerse a solo dos puntos de los colíderes. El Getelec presume de ser el conjunto más realizador de la categoría, con un total de 107 dianas en los 17 encuentros disputados hasta la fecha.

Trío intermedio

Tras el trío cabecero hay otros tres equipos en la zona media-alta de la clasificación. El descanso del Bar Ramona/Repsol permite a Fulming Bar Royal y a Electricidad Bermúdez ganar un puesto en la tabla. Los primeros ganaron por 4-2 al Vinoteca A Cepa Bueu. Los segundos, por su parte, sacaron adelante su enfrentamiento ante el Orquesta Magos, uno de los más interesantes de la jornada, por 5-2.

Resultados y clasificación de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

Con Retoral/Piscis/Chiringo A Borna –juega hoy su duelo aplazado ante el Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas– y Orquesta Magos sin variaciones en la clasificación, cinco equipos se apiñan en un solo punto de diferencia para repartirse las cuatro plazas restantes para pelear por entrar en el grupo que disputará el título. El Máikel and Best Sport venció por 8-4 al A Camelia/O Caramuxo y suma 25 puntos, los mismos que el Cervexería O Carlete, que cedió ante el Leña Verde (0-3). Con 24 puntos se sitúan Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo, Vinoteca A Cepa y un Decoraciones Fernández que resolvió con apuros (3-2) su compromiso ante el Kanillas Athlétic, que le sirve para alcanzar la decimotercera plaza, a las puertas del grupo cabecero.

En la segunda mitad de la tabla se quedan a tiro el A Centoleira/Daniel’s y el A Camelia/O Caramuxo, al igual que el Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar, que derrotó al Rápido da Jalleira/Axeito Urban por 3-1. Además del triunfo del Leña Verde se registró otra victoria, la del Unión Penosa ante el BB+ por 3-1 en un enfrentamiento directo entre escuadras de la zona baja. Kanillas Athlétic, Rápido da Jalleira y Mapfre Moaña siguen siendo los últimos clasificados de la Liga Keniata de Moaña.