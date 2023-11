Seis partidos le han bastado al Casa Adriano para auparse en solitario a lo más alto de la clasificación de la Liga Keniata de Moaña. El vigente campeón del torneo domina ya la categoría después de haberse impuesto en la pasada jornada al Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar por 6-1 y aprovecharse del pinchazo del único equipo que le mantenía el pulso hasta ahora, el Crispametal/Celtamotor. Este se vio sorprendido en su duelo contra el Electricidad Bermúdez, y acabó cediendo por un ajustado 3-4 que lo deja en la segunda plaza.

Igualado a puntos con el Crispametal/Celtamotor se encuentra el Bar Ramona/Repsol, que esta semana dio buena cuenta del Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética por 4-2, lo que le permite ocupar el tercer escalón del podio. Tras ellos hay un trío de equipos con 13 puntos, comandados por el Getelec Instalaciones, que se impuso al A Centoleira/Daniel’s por 8-4. El Orquesta Magos pierde fuelle, por su parte, después de haber podido firmar únicamente un empate ate el Retoral/Piscis/Chiringo A Borna (4-4). El Fulming Bar Royal, por su parte, vivió una jornada de descanso y es el único conjunto invicto de la categoría además del Casa Adriano. Suma cuatro victorias y una igualada en los cinco duelos que ha disputado hasta la fecha, lo que lo confirma como un candidato claro a pelear por las primeras plazas.

Por abajo la principal noticia es que ya no quedan equipos sin puntuar. El último de los que todavía no había sumado, el Vinoteca A Cepa Bueu, sumó su primera victoria de la temporada ante el Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo por 6-2, y se mete de lleno con el grupo de equipos que ocupa la zona baja. Y es que en un margen de solamente tres puntos hay hasta siete escuadras. La posición de farolillo rojo recae ahora en el Rápido da Jalleira/Axeito Urban, que cayó ante un rival directo como el A Camelia/O Caramuxo por 4-1 y se queda con un solo punto en los seis partidos que ha disputado.

Tablas entre Tecnosat y Leña Verde

En otro de los enfrentamientos directos de la zona baja el BB+ derrotó al Kanillas Athlétic por la mínima (1-0), permitiéndole saltar hasta el decimocuarto puesto y dejar a su rival en la penúltima plaza. Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas y Leña Verde, mientras, firmaron tablas con un 2-2 que deja a los primeros en mejor situación que los segundos. El Unión Penosa perdió su partido ante el Máikel and Best Sport por un ajustado 4-5, quedándose en las posiciones bajas, mientras que el Máikel and Best Sport se sitúa en la zona media-alta con 12 puntos.