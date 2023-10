La Orquesta Magos se ha aupado a la primera posición de la Liga Keniata de Moaña después de una segunda jornada en la que goleó al Decoraciones Fernández (9-2) para rubricar su segundo triunfo de la temporada en otros tantos encuentros. El líder comparte puntuación con otros cuatro equipos, si bien con un mejor golaverage general que le permite ver el horizonte desde lo más alto.

Crispametal/Celta Motor, Fulming Bar Royal, Cervexería O Carlete y Bar Ramona también firman una tarjeta impecable en los dos encuentros disputados. El primero de ellos venció 5-1 al Kanillas Athlétic para lucir poder realizador y defensa en uno, mientras que el Fulming Bar Royal se deshizo sin problemas del A Camelia/O Caramuxo, al que endosó un contundente 8-2, enviando a esta escuadra a la última plaza de la tabla clasificatoria. En cambio, el Cervexería O Carlete tuvo que sufrir para poder sacar adelante su enfrentamiento ante el A Centoleira/Daniel’s, al que derrotó por un ajustado 3-2. El cuarto en liza, el Bar Ramona/Repsol, derrotó al Unión Penosa por 4-2.

La segunda jornada supuso, asimismo, el estreno del vigente campeón, el Casa Adriano, que tuvo como víctima al Electricidad Bermúdez. El dominador de la Liga Keniata de Moaña en los últimos tiempos derrotó por 6-1 a su rival y toma posiciones para asaltar la cabeza de la tabla.

El Bb+, sexto

La sexta plaza es para el Bb+, que firmó tablas en su duelo particular ante el Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas (5-5), lo que le permite sumar cuatro puntos, al tiempo que su contrincante estrena su casillero de puntos. Otros tres equipos sumaron sus primeros puntos de la temporada. El Retoral/Piscis/Chiringo A Borna venció al Rápido da Jalleira/Axeiro Urban por un apretado 3-2 que le permite saltar hasta la novena plaza. También el Máikel and Best Sport conoció la victoria, al imponerse por 4-2 al Leña Verde. Y, por último, el Bruno The Rock Barbers venció al Northcoast/Barbershop/Tapería Bajamar por 2-1, para unirse al nutrido grupo de conjuntos que suman tres puntos en la clasificación.

Mapfre Moaña, Tecnosat y Rápido da Jalleira se posicionan con un punto en esta tabla, mientras que son seis las escuadras que todavía no han podido estrenarse. Una de ellas, el Vinoteca A Cepa, solamente ha disputado un choque, ya que descansó en esta jornada. Los otros son el Northcoast Barbershop, A Centoleira/Daniel’s, Leña Verde, Unión Penosa y A Camelia/O Caramuxo. El choque entre el Getelec Instalaciones y el Mapfre Moaña/soluzion Enerxética no se disputó y fue aplazado.