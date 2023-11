Moyano: “Es inexplicable este cambio en tan solo seis días”

“Una situación desesperante y desconcertante”. Así define el técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, lo sucedido en Puerto Sagunto. El entrenador madrileño, tocado, reconocía no tener explicación para que “hagamos los mejores 30 minutos de la temporada ante el Huesca, y solo seis días después hagamos el peor partido del año”. Defensivamente el equipo tuvo un rendimiento deficiente, aunque el técnico madrileño salva los “10-15 minutos del segundo tiempo en que encontramos cierta solidez, pero lo echamos abajo con errores impropios en ataque”.

Tras ponerse a tres goles y tener un par de balones para dejar la desventaja en dos, Moyano apunta que “incluso con el desastre que has hecho si llegas a meter esas oportunidades, entras en partido. Luego, al fallar, te desesperas aún más y acabar cediendo”. Del mal partido no salva prácticamente a nadie, “porque la percepción que teníamos era de que no era una situación de tocar piezas, sino de que la gente en pista no se encontró cómoda en prácticamente ningún momento”. Y añade que “no estuvimos a gusto ni atacando ni defendiendo, y tampoco entramos en el partido como queríamos”.

Lo cierto es que si el año pasado el rendimiento ante los equipos que descendieron –solo dos puntos de ocho posibles ante Cisne y Guadalajara– fue malo, en este la tendencia es similar, con derrotas ante Sinfín y ahora Puerto Sagunto. “Es un suspenso absoluto. No podemos decir otra cosa. No sé si es algo mental o no”, sentencia. Eso a pesar de a priori había una diferencia entre ambos equipos. “Plantilla por plantilla somos mejor equipo que ellos, pero hay que demostrarlo en la pista, y eso no se vio en ningún lado ni en ningún momento”, admite el preparador. “Tan solo puedo rescatar algunos momentos de Brais, que siempre pone actitud”, señala.

Pensando en el Bidasoa

Una de las cuestiones que preocupaba de cara a esta temporada era los cambios en cuanto al vestuario, al prescindir de veteranos con peso como Rubén o Javi Díaz, además de otros jugadores con rol importante como Forns. “Es posible que se eche en falta un jugador de experiencia, de ese estilo. Creo que no es tanto una cuestión de balonmano como de todo lo demás, aunque el Sagunto fue mejor que nosotros en el plano deportivo”, dice.

De cara al futuro próximo, toca pensar en el Bidasoa. “Tenemos que borrar estas sensaciones, a pesar de que el rival no es el mejor, viendo el año que están haciendo”, afirma. Con todo, no queda otra que “ir a tope y darle la vuelta a esto”.