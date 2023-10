Yahvé vuelve a la ecuación del Alondras

Yahvé regresa a la ecuación del Alondras. El mediocentro estará disponible para Gonzalo Fernández después de haber superado una rotura de ligamentos en la rodilla que lo mantuvo en el dique seco toda la temporada pasada, y tras cumplir asimismo los cinco encuentros de sanción que arrastraba. Aún sin estar al cien por cien por la evidente falta de ritmo competitivo, el veterano futbolista podría ser una de las novedades en la convocatoria de cara al encuentro del próximo sábado ante el Celta C Gran Peña.

“Obviamente no está para jugar de inicio porque lleva mucho tiempo parado, pero está entrenando muy bien. Hay que tener paciencia con él porque esto es un proceso lento. Físicamente está bien, pero falta romper el tema psicológico”, explica el técnico del conjunto rojiblanco, convencido, eso sí, de que “tarde o temprano va a ser un jugador determinante, muy importante para nosotros”. La de Yahvé podría no ser la única alta para este fin de semana. La obsesión de Gonzalo Fernández es la de poder disponer cuanto antes de la totalidad de su plantilla, algo que no ha sucedido ni en pretemporada ni en un inicio de Liga marcado por las lesiones.

Así, Guille, Ube y Facu Moreyra se encuentran en la fase final de la recuperación de sus respectivas molestias musculares. “Podemos recuperar a los tres o a ninguno. Depende de las sensaciones que tengan esta semana, de cómo se vayan encontrando”, apunta. Quienes lo tienen imposible, por el momento, son Pablo Salgueiro y Manufre. El primero de ellos está pendiente de recibir los resultados de una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión de rodilla sufrida en el choque ante el Viveiro. Y falta, por el momento, Diego, por cuestiones laborales. La necesidad de recuperar efectivos es evidente tras haber ido al pasado encuentro con solo 14 futbolistas de la primera plantilla, pero Fernández subraya también que “debemos ser exigentes con nosotros mismos y subir todos el nivel”.

Los cangueses tienen ya la vista puesta en el encuentro ante el Celta C, un filial algo atípico en palabras del entrenador del Alondras. “Son muy jóvenes y tienen mucho físico, lo que les permite jugar con mucho ritmo de partido”, señala. Eso sí, augura que “en Cangas no van a estar cómodos. Intentaremos dominarlos y meterlos en su campo”. El segundo filial del Celta está entrenado por un viejo conocido como Alfredo Álvarez, “Fredi”.

Dos tiempos diferenciados ante el Bouzas

Resignado por la derrota ante el Rápido de Bouzas, y con el corazón dividido por las dos partes diferentes que realizó su equipo. Así se mostró Gonzalo Fernández tras el 2-1 frente a los vigueses. “En la primera parte estuvimos muy bien, con la sensación de tener el partido controlado y de que se estaba jugando a lo que queríamos”, afirma. De hecho, las mejores ocasiones cayeron del lado visitante, con un lanzamiento al palo de Fran Monroy y otra buena acción de Íker Villanueva que no encontró portería. “Ellos hicieron poco más que el gol”, señala.

En la reanudación “nos hundimos más. Nos costó salir, tener el balón y ellos, aunque sin disponer de oportunidades claras, sí nos fueron metiendo atrás hasta que llegó su segundo tanto”. Fernández asumía que una de las claves del duelo pasaba por aguantar el primer tramo del segundo tiempo “porque después irían bajando un poco. Metimos a Óscar en el campo para intentar tener algo más el balón, pero no lo conseguimos”.

La lectura del preparador del Alondras no es otra que la de que “hay que seguir”. Los cangueses están en la zona intermedia de la clasificación, en el décimo puesto, a la misma distancia de la promoción que del descenso.