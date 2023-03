El Alondras llega al momento clave

“Llegamos vivos y con la importancia que tiene el depender de nosotros mismos. Era lo que buscábamos, lo hemos conseguido y ahora intentaremos lograr el objetivo de la permanencia cuanto antes”. Así se manifiesta el entrenador del Alondras, David Páez, después de que su equipo arrancase un empate en su visita al Racing Villalbés en la que fue su quinta jornada consecutiva sin conocer la derrota. El punto sirve a los de O Morrazo para sumar 32 en la tabla y para abrir hueco con respecto a Paiosaco (30), Silva (28), Arzúa (28) y Barco (28), además de con el ya descendido Choco (15) al haber perdido todos ellos. Por encima de los cangueses están situados Estradense (séptimo con 35 puntos), Somozas y Viveiro (ambos con 34).

“Nos quedan ahora tres enfrentamientos directos y un partido contra un Celta C Gran Peña que posiblemente siga luchando por entrar en el playoff. No será sencillo, pero venimos en una dinámica positiva y estamos muy centrados”, asegura el preparador de Sarria. Las dos últimas igualadas ante equipos de la zona noble como Rápido de Bouzas y Villalbés son valoradas de forma positiva por Páez, a pesar de que clasificatoriamente no hayan tenido mucho impacto y de que “hayamos sido superiores al rival en esos dos partidos. No hemos podido ganar, pero el empate es positivo, aunque nos sepa a poco”.

"Creemos en el partido hasta el final"

El último ejemplo fue ante el Villalbés, en un duelo en el que la igualada visitante llegó en el último minuto del partido gracias a un tanto de Javi Pereira. “Es la demostración de que creemos en el partido hasta el final. También empatamos casi al final contra el Bouzas. Su gol tempranero nos penalizó, pero creo que estuvimos muy ordenados con y sin balón”, resume el preparador, que apunta que ahora “hemos de hacer bueno ese empate ganando al Viveiro”, en un choque que se disputará este domingo a partir de las 19 horas.

Por delante aguardan cuatro duelos: el citado ante el Viveiro en casa, luego dos desplazamientos para jugar ante Barco y Celta C Gran Peña, y ya en la última jornada regreso a O Morrazo para medirse al Paiosaco. Pero todo comienza este domingo con un choque que Páez sí cree que puede servir para abrir hueco. “Creo que si ganamos, los tres puntos nos podrían dar un plus en la clasificación de cara a las tres jornadas que restarían. Los empates con Bouzas y Villalbés son importantes, pero al final son solo un punto en cada uno, y en una competición tan igualada no nos llega”. Del Viveiro, al que entrenó la pasada campaña, apunta que “encajan pocos goles y acumularán mucha gente por detrás del balón, No podemos concederles nada”.

Javi Pereira será baja en el duelo ante el Viveiro

El choque ante el Racing Villalbés tendrá una consecuencia negativa para el Alondras, que perderá a uno de sus futbolistas por sanción. El castigado será Javi Pereira, que vio su quinta cartulina amarilla, por lo que deberá cumplir ciclo de amonestaciones y no estará en el trascendental encuentro del domingo. La baja de Javi Pereira le llega justo después de haber sido el protagonista en Villalba, al haber anotado el tanto del empate, opositando a poder tener un puesto en el once inicial.

No podrá ser, y el atacante engrosará la lista de bajas de los rojiblancos, junto a los lesionados de larga duración Dadín y Yahvé, y a Manu García, que se resintió la semana pasada de unas molestias en la rodilla. Esto supone que David Páez no tenga que realizar convocatoria, ya que se quedará con los 18 futbolistas justos de la lista después de haber podido hacer descartes en las semanas anteriores.