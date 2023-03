La familia empuja al Alondras

Un vídeo motivacional y una visita sorpresa a los vestuarios del campo de O Morrazo forman parte de la intrahistoria de la reacción del Alondras, que ha vencido en sus dos últimos partidos ante UD Ourense y Arzúa para salir de las posiciones de descenso directo de la Tercera RFEF. Familiares y allegados de los futbolistas cangueses apoyaron a los suyos en diferido en la visita a O Couto y compartieron en directo los momentos previos al choque ante el Arzúa, en dos estrategias a las que el técnico rojiblanco, David Páez, ha sacado jugoso réditos en forma de puntos.

Los futbolistas del Alondras se abrazan en el centro del campo y festejan el 3-1 ante el Arzúa, en lo que podría ser la imagen que mejor resume un triunfo vital para eludir el descenso. Pero no lo es. Un par de horas antes ya se había producido la estampa de la jornada, que no era otra que la de las familias de los jugadores rojiblancos entrando en el vestuario para mostrar apoyo a los suyos y darles el último empujón emocional antes del choque. Es la sorpresa motivacional que David Páez tenía preparada a su plantilla, y que, a la vista de los resultados, parece haber sido un éxito.

"Hoy olvidaos de mí. Corred por ellos"

“Hoy olvidaos de mí. Corred por ellos. Cuando haya momentos de flaqueza, que en el partido los va a haber seguro, corred por los que tengáis al lado. Acordaos de la niña, de la novia, de la madre, del padre, del abuelo, de la abuela. Corred por ellos. Vamos a ganar seguro por ellos”. Esta fue la arenga del técnico de Sarria minutos antes de saltar al terreno de juego, con futbolistas y familiares haciendo piña en el vestuario y conjurándose para sumar los tres puntos.

La idea de convocar en un vestuario a personas con un significado especial para cada jugador llevaba barruntándose una semana en la cabeza del preparador alondrista. Ya había hecho algo similar en la previa del duelo ante la UD Ourense, aunque allí el apoyo de familiares y parejas se había hecho a través de un vídeo grabado previamente. “Montamos imágenes de acciones de cada futbolista en partidos anteriores y las combinamos con mensajes de gente especial para ellos. Nos fue bien [el equipo venció 0-2] y quisimos ir un paso más adelante”, relata el preparador. Así, volvió a ponerse en contacto con los protagonistas de ese vídeo para pedir de nuevo su colaboración, y estos no dudaron en sorprender a los suyos con su presencia. El vestuario del campo de O Morrazo, habitualmente terreno vedado para todo aquel que no forme parte del equipo, se convirtió por un día en una suerte de camarote de los hermanos Marx con más de una treintena de personas unidas para sacar adelante un encuentro que era clave en la lucha por la permanencia en la Tercera RFEF. “Hemos sumado dos victorias consecutivas y queremos seguir así”, resume el técnico.

No es la primera vez que Páez recurre en sus equipos a este tipo de iniciativas, que buscan apelar más a los estados de ánimo que a lo puramente futbolístico, algo fundamental en una escuadra como la alondrista, que solo había ganado uno de sus últimos siete partidos y que había visto cómo el efecto positivo de la llegada del nuevo entrenador –con el triunfo ante el Deportivo B– había quedado disipado con el empate ante el Choco y las derrotas con Atlético Arteixo, Arosa y Estradense. Después de haber toda varias teclas en lo táctico y futbolístico, faltaba la traca final, la del aspecto anímico.

¿Nuevas estrategias?

¿Y ahora qué? Las victorias ante UD Ourense y Arzúa invitan a continuar por el mismo camino. ¿Habrá desplazamiento masivo de familiares para el partido del próximo domingo ante el Somozas? David Páez se ríe. “Habrá que seguir buscando estrategias para mantener motivada a la plantilla, pero cada partido es un mundo”, manifiesta. Lo que parece claro es que, además de la preparación específica de partido, tiene más deberes, los de buscar nuevas fórmulas para tocar la fibra anímica de los suyos.

El técnico insiste en que “hay que continuar”

Satisfecho pero sin el menor atisbo de exceso de confianza comparece David Páez a la hora de hablar de la situación del Alondras. “Ahora ya contamos con casi todos y nos quedan siete jornadas por delante, así que hay que seguir en esta línea”, afirma. La reacción experimentada por el conjunto rojiblanco apunta, según el técnico de Sarria, “a ese plus añadido que les pedimos a los jugadores, que ganasen por sus familias, por su gente”.

Del choque ante el Arzúa manifiesta que “se nos puso de cara con el penalti a favor, pero lo fallamos, y ellos nos marcaron prácticamente en el único tiro a puerta de todo el partido”. Luego Páez destacó “la capacidad de reacción que tuvo el equipo. Pudimos igualar a los cinco minutos y luego llegó el gol de Mosquera. En la segunda parte estuvimos más ordenados y pudimos incluso haber anotado más goles”. Páez insiste en que de cara al final de temporada quedan “siete partidos, que pueden ser muchos, o también pocos, porque no hay margen para el error. Todavía no hemos conseguido nada. Hemos dado un pequeño paso, pero hay que seguir”.

Fuera del descenso

Lo único cierto es que el Alondras ha logrado salir momentáneamente de los puestos de descenso directo y ha escalado posiciones en la tabla clasificatoria para situarse decimoprimero con 27 puntos. Por debajo se encuentran en descenso Silva (25 puntos), Paiosaco (24) y Choco (15), pero también Barco (25) y Arzúa (27), que ahora mismo se verían afectados por los arrastres de Segunda RFEF de Bergantiños y Polvorín. Mirando hacia arriba Viveiro y Estradense suman 29 puntos, por los 31 de Somozas –próximo rival de los cangueses– y Atlético Arteixo, que también están a tiro.