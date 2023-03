El Alondras rompe su racha y ya piensa en el Arzúa

El triunfo a domicilio ante la UD Ourense ha servido no solamente para sumar tres valiosos puntos, sino también para invertir la tendencia que el Alondras llevaba en las últimas semanas. “Hemos cambiado la dinámica y ganado en un campo en el que nadie lo había hecho en los dos últimos años”, resalta el entrenador de los de O Morrazo, David Páez, que admite, no obstante, que a nivel clasificatorio la victoria “no se ha dejado notar demasiado”, por lo que “el objetivo no es otro que seguir. Nos quedan ocho jornadas vitales por delante”.

“El equipo estaba muy feliz porque es una victoria de mucho prestigio y competimos de manera increíble”, afirma. Los ourensanistas acumulaban un total de 22 encuentros en su feudo sin conocer la derrota hasta que el Alondras rompió esa racha. “Nos merecíamos un resultado así y ahora debemos intentar seguir por este camino. En las últimas jornadas los equipos de abajo están apretando muchísimo y hay que ir a por todas”, señala el preparador rojiblanco. El mejor ejemplo de ello hay que verlo en el pasado fin de semana. El triunfo cangués no sirvió para permitirle salir del descenso directo, ya que también ganaron varios de sus competidores. Choco y Paiosaco, último y penúltimo, perdieron sus partidos, pero ganaron Silva (al Barco), Arzúa, Somozas y Atlético Arteixo. Lo positivo es que la zona de salvación –estando fuera de las tres últimas posiciones de descenso directo y de otras dos de los más que posibles arrastres de Bergantiños y Polvorín– está a un partido, a solo tres puntos. La marca el Arzúa, que es precisamente el próximo rival de los cangueses el domingo en O Morrazo. “Nosotros somos conscientes de que dependemos de nosotros mismos. Hay muchos enfrentamientos directos que nos permitirán escalar en la clasificación, y el domingo es el primero de ellos”, subraya Páez. Es más, el técnico hace un llamamiento para que la afición se vuelque con los suyos en esta cita. “Esperamos llevar al máximo de gente posible al campo, porque es un partido vital para nosotros”, recalca. Dos nombres propios Los dos nombres propios del choque ante la UD Ourense fueron los de Esteban y David Mosquera. El meta argentino debutó con la elástica alondrista en sustitución de Andrés, que se quedó en el banquillo. “Estuvo correcto, pero la verdad es que apenas le concedimos ocasiones al rival, y eso habla muy bien de nuestro trabajo”, afirma. Mosquera, por su parte, salió desde el banquillo y fue el autor de los dos goles del Alondras. “Yo ya lo entrené hace siete años en el Deportivo, cuando era cadete. Es un delantero de área, de esos que la que le llega la mete para adentro. Nosotros estamos muy contentos con su trabajo y en este partido fue decisivo con los dos goles”, explica el preparador de Sarria. Con el doblete ante la UD Ourense, David Mosquera eleva ya su cuenta particular a 8, situándose entre los máximos realizadores de la categoría, solo por detrás de Martín Ochoa (Deportivo Fabril), que ha marcado 14, y de Cellerino (Bouzas), que ha anotado 9. Mosquera iguala números con Marcos (Silva), Mario Nájera (Deportivo Fabril), Lucas Antañón (Arzúa), De la Puente (Atlético Arteixo) y Borja Míguez (Arosa). La diferencia es que el alondrista, aunque ha participado en un total de 21 encuentros, solo en 12 de ellos lo ha hecho saliendo desde el equipo inicial. Manu García es el único inquilino de la enfermería El duelo ante la UD Ourense ha servido al Alondras para ir vaciando la enfermería y para, después de muchas semanas, haber completado la convocatoria sin necesidad de recurrir al equipo juvenil. El duelo marcó la reaparición de Jesús Varela, que disputó 30 minutos, y de Hugo Sanmartín, que jugó los últimos instantes del encuentro. El último fichaje de los de O Morrazo, Lope, jugó también su primer partido desde el once inicial. Así las cosas, el único inquilino de la enfermería del Alondras es el delantero Manu García, más allá de Dadín y Yahvé, baja durante toda la temporada. Manu García completó estos días medio entrenamiento, pero se resintió un poco de la rodilla, por lo que frenó su recuperación. La idea es que pueda volver al equipo en las próximas semanas para ayudar a los suyos. Mientras, Páez dispondrá de un total de 18 efectivos con los que afrontar los importantes compromisos que los suyos tienen por delante en las próximas semanas.