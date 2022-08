David Mosquera llega al Alondras con hambre de gol

Con 20 años, David Mosquera es un trotamundos del fútbol. Jugó en las categorías inferiores del Deportivo y en el Extremadura. A prueba en el Alondras, este delantero centro acaba de firmar por el club cangués con el propósito de relanzar su carrera. Porque David Mosquera aún piensa que puede vivir del fútbol, que compagina con sus estudios a distancia de Periodismo, donde comenzó en su etapa del Extremadura. Se define como un delantero centro luchador que tiene gol y que el año pasado no lo pudo demostrar porque jugó la temporada como extremo, en el equipo que entrenaba su padre, Manuel Mosquera. Sus 181 centímetros no le impiden manejar bien el balón, va bien a los espacios y está convencido de que va a triunfar en el Alondras. Asegura que llega a un equipo cuyo entrenador lo solicitó, por lo que piensa que hay encaje en la alineación para él. Afirma que espera tener minutos y hacer una buena temporada y se marca como objetivo jugar la fase de ascenso. Recuerda que la pasada temporada el equipo hizo un buen fútbol y quedó bien clasificado en la tabla, por lo que no descarta nada en absoluto para la que viene. Dice que hay equipo, que espera ser importante para el Alondras y demostrar que es un hombre que tiene gol, que es lo que buscaba el club. Lleva tres semanas entrenando y alaba la calidad de sus compañeros. Debutó con la camiseta rojiblanca el pasado sábado contra el Celta. Reconoce que no jugó un buen partido, que todavía le faltaba ritmo, pero se sintió ya mejor cuando marcó un gol días más tarde contra el Portonovo. “Ahí ya me vi mejor”.

Pero más que el equipo, lo que más le llamó la atención fue Vigo y Cangas. La ciudad olívica solo la conocía por haberse enfrentado en alguna ocasión a equipos de la ciudad, pero nada más, lo mismo le pasó con Cangas. Y le gusta lo que ve en Vigo, a pesar de ser un coruñés de pro. Claro que nada como A Coruña. Ahora vive en un piso en Vilaboa pero ya tiene previsto mudarse a Cangas en el mes de septiembre. David Mosquera tiene hambre de fútbol. No le preocupa que a sus 20 años no haber alcanzado cotas más ilustres. Dice que hay que ir poco a poco, que hay tiempo.