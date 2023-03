Aizen y Chaparro llaman a la afición

Lograr un nuevo lleno en O Gatañal y seguir asegurando los puntos de casa en una segunda vuelta en la que el pabellón cangués será determinante. Ese es el objetivo del Frigoríficos del Morrazo de cara al encuentro del sábado ante el Atlético Valladolid, y así lo manifestaron Lucas Aizen y Gaby Chaparro en un acto promocional en la sede de Automanía, en el que estuvieron acompañados por el técnico del equipo morracense, Nacho Moyano. “Tener a la Marea nos da un plus dentro de la cancha. Nos han hecho ganar más de un punto y va a ser muy importante que estén con nosotros”, señala el lateral argentino, que no se olvidó tampoco del deseo del equipo de “darles algo también a ellos, que se vea un buen partido”. El pivote Chaparro, por su parte, reconoció que el factor emocional puede tener su peso, y que, en este sentido, “jugar con esta gente en casa es impresionante. Va a ser un día más en O Gatañal”.

Chaparro apunta que los puntos de casa “siempre son necesarios, sobre todo porque tienen el componente de jugar con nuestra gente, con el apoyo los 60 minutos... Esto creo que se tiene que notar y debemos hacer un fortín de esto”. De visitante, señala, “obviamente también necesitamos sacar puntos”. Todo ello en un contexto en el que los equipos de la zona baja están sacando puntos, por lo que Lucas Aizen apunta que “no hay que dar nada por hecho y hay que buscar los puntos en casa o fuera, donde sea, e ir partido a partido. Hasta que no consigamos los puntos necesarios no vamos a bajar los brazos”. El lateral derecho argentino regresó a las pistas tras haber superado unos problemas en la vista que le impidieron disfrutar de minutos ante Puente Genil y Bidasoa. “Estoy contento por haberlo superado y volver a jugar. Me siento mejor, con más ánimo y confío en volver a tener mis minutos y poder ayudar al equipo”, subraya. Los cuatro goles anotados en Torrelavega refuerzan su estado anímico, pero también las opciones que puede manejar Moyano en un lateral derecho donde solo contaba con Gayo como lateral específico.

Un equipo muy ordenado tácticamente

El técnico madrileño, por su parte, señaló que el equipo se encontraba “muy concentrado y mentalizado” para un choque en el que “tendremos una nueva oportunidad para seguir creciendo como equipo, demostrarle a la gente nuestro trabajo y sacar algo positivo”, una idea a la que se sumó Chaparro, que reconoció, eso sí, que la derrota de Torrelavega le tocó al equipo. En cuanto a las principales armas del cuadro vallisoletano, Moyano destacó el hecho de que “tienen muy claro a lo que juegan. Son un conjunto muy ordenado tácticamente, con jugadores diferenciales en la primera línea, además de contar con el pivote Álvaro Martínez, que está rindiendo a un nivel extraordinario en estos cuatro partidos de la segunda vuelta... Tarsicio también hizo un gran encuentro el otro día... Pero fundamentalmente son un equipo muy táctico”.

Previa con actuación de Pickan’ Tones

Aunque el partido ante el Atlético Valladolid se jugará a las 18.30 horas, la fiesta en las inmediaciones de O Gatañal comenzará mucho antes. Será a partir de las 16.30 horas cuando la afición se cite para realizar una previa con el objetivo de llegar entonados a un choque vital. La espera estará amenizada por Pickan’ Tones, un grupo que realiza versiones de clásicos del rock, y que tiene previsto sorprender a los presentes con algún tema reinventando los cánticos de la Marea Azul, para que ya se pueda ir animando al equipo desde horas antes del duelo.

Promoción de entradas en Automanía

El encuentro estará patrocinado por Automanía, que regalará dos entradas a cada persona que acuda a cambiar los neumáticos durante los días de hoy y mañana. Esta oferta se unirá a la que tiene en marcha el club, y con la que los 300 primeros socios que lo deseen podrán retirar una entrada adicional por solo 5 euros.

El Tapería dos Chata se mide al líder Xiria

Después del Frigoríficos-Atlético Valladolid habrá más balonmano de nivel en O Gatañal. El Tapería dos Chata se medirá a las 20 horas al Xiria, líder de la Primera Autonómica Femenina.