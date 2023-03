El Cangas mira a su extremo izquierdo

El estado físico de Mario Dorado y Moisés Simes es la principal preocupación en el Frigoríficos del Morrazo de cara al encuentro del sábado (18.30 horas, pabellón de O Gatañal) ante el Atlético Valladolid. Si el lunes la incertidumbre o directamente el pesimismo eran la tónica reinante, ayer, desde el cuerpo técnico se dejaba entrever un mayor optimismo e incluso la posibilidad de que al menos uno de ellos –o incluso ambos– pudiesen estar en la convocatoria.

El caso más preocupante era el de Mario Dorado, que sufrió un problema en la rodilla que hacía pensar en una lesión de gravedad. “Pintaba negro, pero 24 horas después la valoración es más positiva”, reconoce el técnico del conjunto cangués, Nacho Moyano. Lo cierto es que la exploración de los fisioterapeutas no aclara el alcance exacto de la dolencia, “pero somos bastante optimistas. Estamos pendientes de su evolución”. Se descartaría, por tanto, una dolencia seria, si bien todo deberá confirmarse en las pruebas cuando la inflamación de la articulación remita.

Optimismo con Moisés

Moisés Simes, por su parte, se perdió los duelos ante Bidasoa y Torrelavega por unos problemas musculares, pero también sería recuperable. “Creemos que puede llegar”, señala el preparador de los de O Morrazo. El buenense hizo trabajo de gimnasio el lunes y la idea es que vaya entrando progresivamente en la dinámica del equipo para reaparecer frente a la escuadra vallisoletana de Pisonero. “Se ha probado, tiene aún un puntito de molestia, pero quedan días para que se recupere”, afirma.

Sin opciones del filial por el cupo

Moyano confía en poder disponer al menos de alguno de ellos y admite no haber trabajado alternativas por el momento. En caso de que estas sean necesarias, deberían salir de la propia primera plantilla, ya que no hay opción de recurrir al filial. El Cangas tiene agotado el cupo de jugadores del Automanía Luceros que pueden alternar su presencia en primer equipo y filial, en una norma cuando menos discutible que castiga la apuesta por la cantera. “La reglamentación no nos está ayudando especialmente”, admite Moyano. Manu Rodríguez y Pablo Fernández, los dos extremos izquierdos canteranos que ya han entrenado con el conjunto de Asobal, se quedan, pues, fuera de la ecuación.

Lo cierto es que la temporada del Frigoríficos del Morrazo está siendo para olvidar en el apartado de lesiones. Los cangueses suman dos bajas para toda la temporada con el primera línea Santi López y el extremo Carlos Vilanova, además de la de Alberto Martín, que lleva dos meses en el dique seco por una lesión en un dedo. Al pivote le quedan varias semanas antes de regresar a las pistas, en una fecha que todavía está por determinar.

Entradas extra para los socios por solo 5 euros

Con el objetivo de llenar de nuevo O Gatañal y que el pabellón cangués registre un ambiente espectacular, el club ha lanzado una oferta promocional que en esta ocasión tendrá como protagonistas a sus socios. De este modo, los 300 primeros abonados del Frigoríficos del Morrazo que lo soliciten podrán retirar una entrada adicional por tan solo 5 euros para llevar a un acompañante.

Las entradas a precio reducido se podrán retirar desde hoy y hasta el viernes de 10 a 13 y de 16 a 20 horas en el polideportivo cangués, y el mismo día del partido, el sábado, de 10 a 13 horas. Además, volverá a haber una quedada previa al encuentro –el choque regresa al horario habitual de las 18.30 horas– con la colaboración de Estrella Galicia y con música rock en directo para ir calentando los ánimos.