Borrón y cuenta nueva para volver a ganar antes del parón

Aprender de lo ocurrido y hacer borrón y cuenta nueva de inmediato para preparar el partido del sábado ante el Recoletas Valladolid. El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro tuvo ayer jornada de descanso después de la derrota del domingo en Torrelavega, un resultado que deja malas sensaciones por la “pájara” de once minutos en el arranque del segundo tiempo. Un tramo del partido en el que los cangueses echaron por tierra el excelente trabajo el primer tiempo y en el que hipotecaron sus opciones en el segundo. “Fallamos diez acciones de ataque en esos minutos y así es muy complicado ganar, ya sea a domicilio o en casa”, admitía ayer el técnico de los cangueses, Nacho Moyano.

En ese apagón influyeron varias causas. Una fue la intensidad defensiva del Torrelavega, muy diferente a la de la primera parte. Pero el técnico de los cangueses no rehuye la autocrítica y mira hacia adentro. “Nosotros nos equivocamos en cómo teníamos que atacar y comenzamos a cometer fallos que no habíamos cometido en toda la primera parte”, reflexiona Nacho Moyano. A ello se suman otros errores “no forzados”, como los fallos de lanzamiento en acciones claras ante la portería. Balones que se fueron al poste o al travesaño o que se fueron fuera sin que Mijuskovic las tocase. “Son situaciones que no transformas tú, ellos sí y así es muy difícil volver a engancharte al partido”, apunta. Aún con todo el Cangas tuvo un intento de reacción, con un parcial de 1-4, pero que quedó ahogado por esos errores.

Este encuentro es el que deja peores sensaciones en el seno de la plantilla canguesa en lo que va de segunda vuelta, especialmente porque fue el único en el que el Frigoríficos no fue capaz de competirlo hasta el final. Con todo, Moyano también recuerda el potencial de Torrelavega. “La gente tiende a infravalorarlos, pero es que tienen una gran plantilla, son cuartos y están peleando por entrar en Europa”, recuerda.

El trabajo se centra ahora en Valladolid, un equipo con el que el Cangas se encuentra empatado a puntos (13). Después del duelo contra los vallisoletanos vendrá un largo parón en liga: el fin de semana del 11 y 12 de marzo no hay competición debido a los compromisos de la selección española y el del 18 y 19 se disputa la Copa Asobal. Entre medias, el Frigoríficos se desplazará a Málaga para jugar el 15 de marzo el partido correspondiente a la Copa del Rey. El siguiente compromiso liguero será el último fin de semana de este mes de marzo, con la visita al F.C.Barcelona. “Todos los partidos tienen una importancia capital y creo que cualquier equipo pagaría por tener el calendario que tenemos nosotros para esta segunda vuelta. Pero dicho esto, hay que ganar y sacar puntos. Y no podemos pensar que nos vale solo con lo que hagamos en casa, tenemos que puntuar fuera”, advierte Moyano.

Después de la disputa de la última jornada la Liga Plenitude Asobal está todavía más igualada gracias a la victoria de Sinfín en Benidorm, que se pone con 14 puntos, y al triunfo de Cisne ante Ademar León. “Es uno de los años con más igualdad. A estas alturas siempre había uno o dos equipos descolgados, pero esta temporada no es así. La victoria de Cisne no nos sorprendió porque sabíamos que Ademar llegaba con muchas bajas y con algunos jugadores que no estaban en buenas condiciones”, apunta el técnico del Cangas. Así que para el tramo final de competición Moyano también aboga por desdramatizar antes de hablar de finales cada semana. “Todos los partidos importantes y habrá de todo: victorias, empates y derrotas”, sentencia.

Pendientes de la evolución del extremo Mario Dorado

El cuerpo técnico y los servicios médicos del Frigoríficos del Morrazo están pendientes de la evolución de Mario Dorado. El extremo tuvo que abandonar la pista del pabellón Vicente Trueba en el minuto 47 de partido apoyado en sus compañeros y sin poder apoyar su pierna derecha.

En una acción defensiva el jugador sufre un problema en su rodilla, probablemente a causa de un mal apoyo. De momento se desconoce el alcance de la posible lesión y será necesario que baje la inflamación para poder explorar la rodilla.

Hasta su retirada Dorado estaba completando un gran encuentro, con cuatro goles. El club también está pendiente de la evolución del otro extremo izquierdo de la plantilla, Moisés Simes, que se perdió los últimos partidos debido a problemas físicos en los gemelos.