Mario Dorado: “Creo que podremos pelear por un objetivo bonito”

La afición de O Gatañal y la idoneidad de Cangas como trampolín para sus carreras deportivas son los dos principales argumentos del Frigoríficos del Morrazo para captar fichajes, y Mario Dorado no ha sido ajeno a ninguno de los dos. El extremo izquierdo procedente del Logroño La Rioja manifestó ayer que el poder jugar con el público de O Fervedoiro a su favor fue una de las cuestiones que le hizo decantarse por la oferta del Cangas. Lo hizo en su presentación oficial como nuevo jugador de los de O Morrazo, en una acto en el que recordó que “me tocó enfrentarme a este equipo varias veces y cuenta con una afición increíble. Las dos veces que lo hice el pabellón era una olla a presión y es algo que me apetece mucho vivir”.

Dorado tiene en mente los dos partidos en tres días que Cangas y Logroño disputaron en el mes de diciembre, con victoria canguesa en ambos para sumar dos puntos en Liga y la clasificación para la fase final de la Copa del Rey, respectivamente. Pero no solo eso, el hecho de tener a Nacho Moyano en el banquillo también inclinó su decisión. “Es muy buen entrenador y constante y eso también me animó”, señala. Y es que la presencia del entrenador madrileño no hace sino radicalizar la filosofía del Frigoríficos de apostar por jugadores jóvenes para acabar de formarlos y que den un salto en sus carreras.

“Es algo que hablé con alguno de los jugadores que han estado aquí. Se le da mucha importancia a la táctica individual, a la mejora individual en el lanzamiento. La verdad es que tenía ganas de venir”, asegura el jugador formado en la cantera del Montequinto, desde donde dio el salto a la Liga Asobal de la mano del Benidorm, donde jugó una temporada y luego sumó otras dos en el Logroño.

En este último conjunto Dorado acumuló experiencia y fue importante, pero busca ratificar estas sensaciones con un papel más predominante en el Cangas, que le permita sumar muchas más minutos de vuelo. “El primer año en Logroño fue de menos a más y en esta última campaña todo estuvo condicionado por las lesiones”, afirma, antes de añadir que “también tenía en un mi posición a Rubiño, que es un gran jugador, y al final el reparto de minutos era complicado en los partidos más importantes”. Sus impresiones en sus primeros días en Cangas son muy positivas. “El recibimiento ha sido increíble, ya he conocido a aficionados, y con compañeros, directiva y técnicos todo ha ido muy bien”, señala. Del equipo que se ha formado se muestra bastante satisfecho. “Se han hecho fichajes bastante buenos y creo que a lo largo de la temporada podremos pelear por cosas bonitas”, sentencia.

Dorado vendrá a ocupar la posición que deja vacante Dani Fernández, uno de los mejores jugadores que han pasado en los últimos años por el Cangas, pero rechaza cualquier comparación. “Es un grandísimo jugador, el futuro del balonmano español. Yo tengo claro que vengo a aprender, a aportar todo lo que pueda al equipo y si podemos igualarlo o superarlo, lo intentaremos”, manifiesta.

En la misma línea se expresa Nacho Moyano, quien, tras agradecer a Dorado que haya elegido al Cangas, subrayó que “él no viene a sustituir a Dani sino a hacerlo bien, como lo ha estado haciendo todo este tiempo. Parte con una mayor experiencia con respecto a Dani porque ha jugado en Europa, y tiene características diferentes”. El preparador quiere restarle presión a su pupilo y recalca que “sería una equivocación si pesamos que viene a sustituir a Dani. Hay ciertas similitudes, porque ocupan la misma posición, pero son jugadores diferentes”.