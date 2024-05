Revelan el misterio de las "manchas gigantes" en el Océano Pacífico

Un grupo de manchas de agua extremadamente cálidas en el Océano Pacífico han tenido un efecto desastroso en los ecosistemas marinos desde 2010. Ahora, una nueva investigación sugiere que, paradójicamente, una de las causas de su formación habría sido la reducción en las emisiones de aerosoles en China, junto al calentamiento global.

Las enormes manchas calientes en el Pacífico serían el resultado de las consecuencias negativas de un hecho positivo a nivel ambiental, de acuerdo a un nuevo estudio internacional publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y liderado por investigadores de la Universidad Oceánica de China.

El equipo de científicos dirigido por Hai Wang reveló que la reducción en las emisiones de aerosoles en China, principalmente de las grandes fábricas, ha disminuido la "protección" que generaban estas partículas contaminantes sobre la influencia del calor del Sol en el océano. Esta reducción, junto al calentamiento global antropogénico, habrían propiciado la creación de las "manchas gigantes" con temperaturas extremas.

Efectos indeseados

Según un artículo publicado en Phys.org, los especialistas utilizaron diversos modelos climáticos y varios factores combinados, que les permitieron encontrar patrones que podrían estar relacionados con la reducción de aerosoles emitidos a la atmósfera por China. A lo largo de la última década, el Pacífico norte ha experimentado múltiples olas de calor, que pueden apreciarse en los mapas climáticos como grandes “manchas”.

Estos fenómenos ligados a temperaturas extremas han provocado la muerte de peces, la proliferación de algas tóxicas y la desaparición de ballenas, entre otras graves consecuencias para los ecosistemas marinos.

Las olas de calor se han atribuido generalmente y con exclusividad al calentamiento global antropogénico, pero sin embargo ninguna investigación ha podido determinar con precisión hasta el momento cómo este fenómeno planetario podría causar aumentos tan repentinos y variables de temperaturas en una parte específica de la Tierra.

En el nuevo estudio, el equipo de investigación observó que la aparición de las olas de calor en forma de enormes “manchas” parecía ir de la mano con el éxito del gobierno chino para reducir las emisiones de aerosoles de las fábricas en ese país. Sobre 2010, precisamente cuando se registraron los primeros efectos de las manchas, las fábricas y plantas generadoras de energía en China comenzaron a reducir drásticamente las emisiones de aerosoles como el sulfato, derivando en un aire mucho más limpio.

Un delicado equilibrio

Pero los científicos descubrieron que los aerosoles pueden actuar como “espejos” flotando en el aire, reflejando el calor del Sol de regreso al espacio. Esto funcionaría como una protección para el océano, disminuyendo la influencia de la radiación solar. Además, estudios previos habían sugerido que las reducciones masivas de aerosoles en un lugar podrían llevar al calentamiento en otros sitios. En consecuencia, se preguntaron si las olas de calor en el Pacífico no podrían ser efectos indeseados de la reducción de aerosoles en China.

Los modelos obtenidos confirmarían la hipótesis, mostrando una vez más los equilibrios increíblemente delicados y la gran cantidad de factores que influyen en el calentamiento de nuestro planeta, de acuerdo a un artículo publicado en Science Alert.

"Nuestros hallazgos proporcionan una visión importante sobre los mecanismos de los cambios en la atmósfera del océano del Pacífico Norte, destacando la necesidad de considerar los riesgos exacerbados que surgen de una reducción en las emisiones antropogénicas de aerosoles en la evaluación de los impactos del cambio climático”, concluyen los investigadores en su estudio.

Referencia

Atmosphere teleconnections from abatement of China aerosol emissions exacerbate Northeast Pacific warm blob events. Hai Wang et al. PNAS (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2313797121